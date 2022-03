¡Con pico y plumas! Máxima de Holanda saluda a su seguidor más exótico

Después de que este martes desplegaran toda su solemnidad en el Día del Rey, uno de los actos más importantes en la Casa Real holandesa que supone el inicio del curso político en el país, Guillermo y Máxima de Holanda han continuado con su agenda oficial que les ha llevado hasta la provincia de Drente. Allí han visitado varios municipios donde, como es habitual, han creado máxima expectación y han sido muchos los vecinos que se han echado a las calles para saludarlos y verlos de cerca. Lo que ha tenido de especial este último baño de multitudes ha sido el peculiar saludo que Máxima ha recibido de, nada más y nada menos, un loro.

Siempre espontánea, natural y con una gran simpatía, Máxima de Holanda no tuvo ningún reparo en sostener sobre su mano al exótico animal, al que silbó y sonrió para llamar su atención en su recorrido por la localidad de Meppel. La propietaria del animal no pudo contener la alegría al ver que su mascota era acariciada por tan ilustre personalidad y aclaró, según informa el periódico holandés De Stentor, que el loro se llama Amalia, igual que la hija mayor de la pareja real. Además, la mujer informó que el ave es capaz de cantar el Wilhelmus, el himno nacional de los Países Bajos, pero que desafortunadamente no fue capaz de entonar al paso de los Reyes.

Además de la locura que desató Máxima, fueron muchos los que quisieron estrechar la mano del Soberano, que mostró, al igual que su esposa, una gran cercanía. En su recorrido por las calles de Meppel, uno de los niños que les esperaba, se acercó al Monarca y le pidió que le firmara en la escayola de su brazo.

Antes de ir a Meppel, Guillermo y Máxima de Holanda estuvieron en Hoogeveen, Westerveld y De Wolrde donde recorrieron GKN Fokker, uno de los principales proveedores mundiales de sistemas aeronáuticos y componentes de aeronaves de última generación. En el Parque Nacional de Dwingelderveld conocieron el radiotelescopio más grande del mundo y el Instituto de Radio Astronomía de los Países Bajos. Estos viajes de los Reyes por distintas zonas del país forman parte de las visitas que de manera regular llevan a cabo por diferentes regiones.

