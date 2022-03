Luto en la Familia Real holandesa por la muerte de la princesa Cristina

La Familia Real de Holanda ha amanecido con una triste noticia. La princesa Cristina, hermana de Beatriz de Holanda y, por tanto, tía del rey Guillermo, ha fallecido este viernes, a los 72 años de edad, en el Palacio Noordeinde, de La Haya. La princesa Cristina padecía cáncer de huesos desde 2017, una dolencia que la Casa Real comunicó en junio de 2018. Los restos mortales de la princesa Cristina serán trasladados hoy mismo al edificio Koepel van Fagel, situado en los jardines de Palacio, donde serán velados por su familia. La Casa Real ha anunciado que la Princesa será incinerada en la mas estricta intimidad.

VER GALERÍA

Los Reyes de Holanda y la princesa Beatriz han emitido un comunicado en el que se muestran “profundamente consternados”. La princesa Beatriz describe a su hermana pequeña como una mujer “con una marcada personalidad y un gran corazon”. “Con su talento para la música supo emocionar a mucha gente. Tanto yo como todos los miembros de mi familia la recordaremos siempre con ternura y cariño”, ha declarado.

VER GALERÍA

La hermana más pequeña de la princesa Beatriz nació el 18 de febrero de 1947 en el Palacio Soestdijk, en Baarn. Era la cuarta hija de la reina Juliana y el príncipe Bernhard, tras la princesas Beatriz, Irene y Margarita, y, debido a una rubeola que padeció su madre durante el embarazo, nació con una gran deficiencia visual, prácticamente ciega.

VER GALERÍA

La princesa Cristina estudió Pedagogía y también canto en el conservatorio, en Montreal (Canadá), llegando a trabajar en Holanda para varias fundaciones dedicadas a la musicoterapia. La pasión por la canto de la Princesa le llevó a grabar un álbum de canciones con el título The Me Nobody Knows y fue la impulsora de un certamen musical con su nombre en el que niños de toda Holanda pueden demostrar su talento musical y desarrollar su carrera.

VER GALERÍA

En 1975, se casó con el exiliado cubano Jorge Guillermo, al que conoció mientras trabaja como profesora de música en Nueva York. Antes de anunciar su compromiso, la princesa Cristina se convirtió al catolicismo y renunció a su derecho al trono para evitar polémicas. Tuvieron tres hijos, Bernardo, nacido en 1977, Nicolas, nacido en 1979 y Juliana, en 1981; y se divorciaron en 1996.

VER GALERÍA

Desde ese momento la Princesa se instaló definitivamente en Nueva York, donde residen sus hijos, aunque pasó temporadas en Londres y en Italia. Su participación en actos de la Casa Real holandesa fue muy esporádica, viviendo una vida en el casi anonimato. “Llevar una vida normal es lo que me gusta y lo que siempre he querido”, confesó en una de las escasas entrevistas concedidas en los últimos años .