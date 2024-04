Estas son las palabras que el rey Felipe ha dedicado a las princesas Leonor y Amalia en su discurso de la cena de gala en Los Países Bajos

Los reyes Felipe y Letizia han visitado por primera vez los Países Bajos en una visita de Estado marcada por la excelente relación con Guillermo y Máxima de los Países Bajos. Además, la princesa Amalia ha debutado como anfitriona en la cena de gala, gesto que el monarca español ha agradecido en su discurso. Tampoco ha olvidado mencionar a su hija la princesa Leonor en sus palabras, heredera como Amalia. "Nuestras monarquías parlamentarias, avanzan juntas hacia ese futuro, de la mano de dos jóvenes mujeres de su generación —la Princesa Amalia y la Princesa Leonor— profundamente comprometidas con su Nación y su pueblo", ha afirmado don Felipe, cuyo discurso íntegro puedes leer a continuación.

Las imágenes de la cena de gala que Guillermo y Máxima de los Países Bajos, junto a la princesa Amalia, han ofrecido a los reyes Felipe y Letizia

VER GALERÍA

Su Majestad,

Me gustaría expresar la más profunda gratitud de la Reina Letizia y la mía por su amable invitación, junto con la Reina Máxima, a visitar el Reino de los Países Bajos. Gracias, Sus Majestades, por su notable hospitalidad, y esta noche por esta espléndida cena de Estado. Por supuesto, también queremos agradecer al Gobierno neerlandés, a las autoridades y a los ciudadanos por la cálida bienvenida y el apoyo, que nosotros ─junto con nuestra delegación─ apreciamos sinceramente. Permítame agregar la alegría que sentimos por la especial presencia de otros miembros de la RF, en particular su hija SAR Amalia, Princesa de Orange, y de su madre, SAR la Princesa Beatriz. Nuestras familias están realmente muy unidas y comparten tantos momentos en la historia reciente, tanto de naturaleza personal como más oficial. La tarea de los monarcas en nuestras sociedades modernas y democráticas es algo que también compartimos, al igual que nuestros objetivos y esfuerzos en favor de la estabilidad, la continuidad, la neutralidad política y el bien común de nuestro pueblo; ahora tan estrechamente unidos por nuestros grandes intercambios bilaterales y nuestra pertenencia común a la UE y la OTAN. Nos sentimos honrados de llevar a cabo nuestra visita de Estado a este querido país, por el que sentimos un afecto, respeto y admiración especiales. Todavía atesoramos el muy agradable recuerdo de nuestra primera visita oficial aquí, en octubre de 2014, poco después de mi Proclamación como Rey de España frente a nuestro Parlamento (Cortes Generales). Justo un año antes, fue Usted quien ascendió al trono (y fue jurado como Rey de los Países Bajos en una sesión especial de las Cortes Generales). Realmente fue un privilegio para nosotros estar aquí para un momento histórico así, todavía como príncipe y princesa herederos. Han sucedido tantas cosas desde entonces y de una manera tan acelerada... Esperamos que esta visita dé fe del excelente estado de nuestras relaciones bilaterales, basadas en sólidos lazos históricos, personales, culturales, económicos y sociales. Con estas fortalezas en mente, esperamos aprovechar esta oportunidad para llevar nuestra asociación a un nivel más amplio. No hay mejor base para nuestro objetivo común ─fortalecer nuestra relación─ que los sólidos lazos humanos forjados a lo largo de los años. La educación, el trabajo, las oportunidades comerciales o el turismo explican el creciente número de neerlandeses que visitan o viven en España, así como los españoles que visitan o viven en los Países Bajos. Ambas comunidades desempeñan un papel fundamental en revitalizar nuestras relaciones y confiamos en que prosperarán aún más en las próximas décadas. Podemos rastrear algunos de esos lazos hasta el siglo XVI, como la Fundación Carlos de Amberes, la primera de su tipo creada en España, dedicada en su origen a la asistencia de viajeros flamencos. Otras iniciativas son mucho más recientes, como la Plataforma Spaans, para promover el idioma y la cultura españoles en los centros educativos neerlandeses; o la Asociación de Científicos Españoles en los Países Bajos, que reúne a gran parte de la comunidad científica española, y la Conferencia Spinoza, uno de los foros más prestigiosos para la comunidad de habla hispana aquí. Por lo tanto, las relaciones culturales han sido históricamente fuertes, como lo demuestran varias colaboraciones notables que reflejan una profunda amistad, interés y confianza mutua. Recordamos que la primera edición ilustrada de Don Quijote ─la primera y más ampliamente publicada novela del mundo─ apareció en los Países Bajos en 1657. También en el siglo XVII, Lodewijck Huygens, hijo del gran poeta y Secretario Privado del Príncipe de Orange, ofreció una espléndida descripción de España y la devoción al arte entre su gente en sus fascinantes diarios de viaje "Un holandés en la Corte de Felipe IV". Como parte de la primera Embajada a España en 1660, contribuyó, al igual que su padre, al conocimiento mutuo de las dos sociedades y la historia común de los dos Reinos. Nuestros países también comparten una influencia común que marcó profundamente en particular toda la pintura europea. En el siglo XVII, se desarrolló una estética particular en ambos. Los vínculos fascinantes pero sutiles entre las pinturas de Rembrandt, Velázquez y Vermeer son quizás los más representativos. Hoy, la rica diversidad de nuestros intercambios en este campo refleja bien este terreno común. Solo este año, se celebrarán ─o se han celebrado─ dos importantes exposiciones de artistas españoles en museos neerlandeses: una excepcional retrospectiva de Antonio López, maestro del realismo español, en Assen; y dentro de unos meses, una exhibición de esculturas de Joan Miró en La Haya. Por último, estos lazos humanos son instrumentales para el conocimiento de nuestros idiomas. Como en muchos otros países, se puede escuchar cada vez más español entre estudiantes y trabajadores neerlandeses debido a un genuino interés en nuestra riqueza cultural y turística y a la gran comunidad española que reside aquí. Los contactos entre universidades españolas y neerlandesas también son numerosos. Los más de 6.000 españoles que asisten a universidades en los Países Bajos constituyen la quinta comunidad extranjera más grande aquí. La creciente demanda de español como lengua extranjera destaca en todos los niveles educativos, especialmente en la universidad y la educación superior. Esto es algo que pretendemos fomentar aún más. Lo mismo ocurre con los estudiantes neerlandeses en España ─más de 2700 solo el año pasado─, siendo España también su destino Erasmus favorito con diferencia. Su Majestad, Como observó acertadamente durante su última visita a España en junio del año pasado, nuestra relación es más fuerte que nunca. En ese momento tuvimos la oportunidad de celebrar el 375 aniversario de nuestras relaciones diplomáticas y el lanzamiento de nuevos proyectos de cooperación para la producción de energías renovables y verdes. En este empeño, España y los Países Bajos se han convertido en países clave para asegurar una Europa más fuerte, autónoma, eficiente y más verde. Nuestros países representan dos de las economías más dinámicas de la UE. Trabajando juntos, allanaremos el camino para las transiciones energética y digital que está experimentando la Unión. También celebramos el deseo de acercamiento en otras áreas, ya evidente en la presentación de dos "no documentos" durante la presidencia española del Consejo de la UE. Uno sobre la autonomía estratégica de la UE y otro sobre cuestiones económicas y financieras de la UE. Basamos nuestra determinación en la convicción de que los Países Bajos son de gran importancia en el ámbito europeo e internacional. Las contribuciones neerlandesas a una Europa más unida siempre han estado lideradas por un fuerte sentido de responsabilidad histórica, una dedicación inquebrantable al futuro de nuestro continente y un marcado pragmatismo al enfrentar los desafíos que van paralelos al desarrollo del proyecto europeo. Hoy en día, la construcción europea debe enfrentar los principales desafíos que enfrentamos como sociedades libres y democráticas que creen en el estado de derecho y en un orden internacional basado en normas. El mundo necesita una Europa fuerte y unida para defender y promover estos propósitos. El futuro de las próximas generaciones depende de ello. Nuestra prosperidad y paz descansan en la sólida base proporcionada por nuestra membresía en la UE y la Alianza Atlántica (OTAN). Nos exige permanecer unidos y firmes, en nuestros principios y valores, junto con nuestros aliados frente a los desafíos más recientes, como la guerra de agresión rusa contra Ucrania o el conflicto en curso en Gaza y la región más amplia de Oriente Medio. Esta visita allana el camino para una nueva etapa en la relación entre dos países que sienten un interés mutuo renovado y profundo. Esperamos que estos días contribuyan a reforzar aún más los profundos lazos entre dos sociedades que miran juntas hacia un futuro próspero. De la misma manera, nuestras monarquías parlamentarias, avanzan juntas hacia ese futuro, de la mano de dos jóvenes mujeres de su generación —la Princesa Amalia y la Princesa Leonor— profundamente comprometidas con su Nación y su pueblo. Confío plenamente en la fuerza de nuestra relación y en un marco de cooperación sólido y estable entre nosotros. Con esta confianza en mente, los invito a alzar sus copas en un brindis por su propia fortuna y salud, así como por la de su querida familia, y por el futuro y la prosperidad de todo el pueblo neerlandés.