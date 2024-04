¿Es de carne y hueso? El pellizco de una niña a don Felipe que se ha hecho viral

La visita de los Reyes a Las Palmas de Gran Canaria para entregar los Premios Nacionales de Innovación y Diseño 2023 nos ha dejado esta simpática imagen, la de una niña pellizcando la mano a don Felipe, como para asegurarse de que es una persona real, de carne y hueso. La pequeña debió de pensar que esa era la mejor manera de saberlo y su ocurrencia ya se ha hecho viral. La foto ha sido compartida por Casa Real, y a juzgar por la sonrisa de don Felipe, le hizo bastante gracia la ingeniosa idea de la niña.

No es la primera vez que los niños, que no entienden de protocolo, se dejan llevar por su inocencia cuando ven a los Reyes. En agosto de 2021, durante la visita de la Familia Real a la Basílica de Nuestra Señora de Lluc, en Mallorca, un pequeño llamado Sergio hizo reír a carcajadas a don Felipe al preguntarle dónde estaba su corona. "Eso me lo pregutan muchas veces", repondió el Rey con simpatía, y no dudó en despedirse del niño chocando los cinco.

Otro momento que pasará a la historia será el de Izan, un niño de tres años, que se negó a saludar y a hablar con don Felipe durante su visita a un colegio gallego. A pesar de los intentos del Rey por sacarle una sonrisa, el pequeño se mantuvo firme, protagonizando un escena de lo más divertida y tierna a la vez. Tras esta escena, Antena 3 habló con Samuel, el padre del pequeño, quien explicó que se trató de una "rabieta de niños". "El niño tenía un día malo y no sabía muy bien quién era el Rey", declaró sin parar de reír.

Doña Letizia también ha protagonizado tiernos momentos con los más pequeños. En el XXXI Concierto Premios Princesa de Asturias, celebrado el pasado 23 de octubre en el auditorio Príncipe Felipe, de Oviedo, una niña le dijo: "Letizia, fui a La Gesta". La Reina, sorprendida por saber que había estudiado en su mismo colegio, le preguntó: "Ah, ¿sí? ¿Y qué tal? ¿Te gusta el cole?". La pequeña, sin poder ocultar su emoción, repondió que sí, que mucho, y doña Letizia, con una sonrisa, añadió: "Muy bien. A mí también".

Pero los niños no son los únicos que se muestran así de naturales con los Reyes. En septiembre de 2022, Marujita, una mujer de 91 años, se hizo viral por pedir un abrazo a la Reina durante la clausura de la XIV convocatoria de proyectos sociales Euros de tu Nómina, una iniciativa del Banco Santander para impulsar proyectos que mejoran la sociedad. "Letizia, me vas a perdonar ¿me darías un abrazo?", preguntó en el transcurso del acto. Sin dudarlo, la Reina corrió hacia ella y ambas se fundieron en un abrazo de lo más entrañable que duró varios segundos.

El gesto de doña Letizia conmovió a todo el auditorio, que no paró de aplaudir, y la relación entre ellas no terminó ahí. Según contó Marujita en laSexta, la Reina le envió una cariñosísima carta después de conocerla. "Me dice que hará lo posible para poder visitarme en mi casa. Eso no lo hace cualquiera. Eso ya se nace con ello, con la gracia que tiene ella y la educación", explicó Marujita encantada.