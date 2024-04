Así ha cambiado la Semana Santa de los Reyes y sus hijas: de Palma a Chinchón

La Semana Santa de los Reyes y sus hijas está a punto de arrancar. Aunque estos días don Felipe y doña Letizia no han tenido actividades oficiales, no será hasta este Jueves Santo cuando los cuatro se reencuentren de nuevo. La Princesa Leonor, que estudia segundo curso en la Academia Militar General de Zaragoza, y la infanta Sofía, que está matriculada en el primer curso de bachillerato internacional en el internado UWC Atlantic College de Gales (Reino Unido) no coinciden desde Navidad, así que las ganas de verse son máximas y podrán contarse todas sus aventuras del trimestre. Los planes de la Familia Real han cambiado en los últimos años, si cuando Leonor y Sofía eran niñas, las estancias en Palma de Mallorca eran una constante, a raíz de la pandemia la tradición cambió y así el año pasado vimos a los cuatro disfrutando de la Pasión viviente de Chinchón (Madrid). Analizamos cómo ha cambiado la Semana Santa de don Felipe, doña Letizia y sus hijas.

Desde 1995 y hasta 2019 era costumbre que la Familia Real acudiera a la Misa de Pascua en Palma. Según fueron pasando los años se iban incorporando nuevos miembros, con el nacimiento de los hijos de las infantas Elena y Cristina y del propio don Felipe. El último gran posado familiar tuvo lugar en 2006 siendo Leonor tan solo un bebé. A partir de 2007 se produjeron las primeras bajas con la separación de los duques de Lugo o el caso Nóos. La foto se fue reduciendo sucesivamente hasta que hace cinco años solo acudieron a la misa los Reyes, sus hijas y la reina Sofía.

Los años de la pandemia, 2020 y 2021, pusieron fin a esta arraigada tradición. Las normas sanitarias obligaron a restringir las aglomeraciones y reducir el aforo en iglesias y otros lugares públicos haciendo que fueran unas Semanas Santas atípicas. También en 2022, cuando era la princesa de Asturias la que se encontraba en primer curso de bachillerato en el UWC Atlantic College de Gales, hubo tiempo para la solidaridad. Junto a sus padres y hermana visitó el Centro de Recepción, Acogida y Derivación de refugiados ucranianos, ubicado en Pozuelo de Alarcón (Madrid). La invasión rusa había comenzado solo dos meses antes.

Ese año también vimos disfrutar a los Reyes, a Leonor y Sofía disfrutar de un plan secreto: la fiesta sorpresa de cumpleaños de Paloma Rocasolano, madre de doña Letizia. Un reportaje cuyas imágenes se vieron en exclusiva en la revista ¡HOLA! La reunión familiar tuvo lugar en casa de Telma Ortiz y fue la primera vez que se captó a la heredera al trono sin mascarilla. Ese año no fueron a Palma y acudieron a festejar los 70 años de Paloma, todo un referente dentro de la familia y volcada en su papel de abuela de cinco nietas.

En 2023, ya con la normalidad tras la covid plenamente instalada, la Familia Real se desmarcó asistiendo a la Pasión viviente de la localidad madrileña de Chinchón. El paso de los Reyes, la Princesa y la Infanta generó gran expectación en el municipio que el año pasado celebró el 60º aniversario de esta representación. Se les vio muy cercanos y disfrutando en familia de este plan en el que el monarca fotografió y grabó con su móvil algunos momentos de la escenificación de los días finales de Jesucristo. Cada año, entre 15.000 y 20.000 personas son testigos de esta Pasión, en la que participan los propios vecinos del pueblo.

Respecto a este año y como decíamos anteriormente, los Reyes ya han despejado su agenda oficial y este jueves recibirán a sus hijas. La princesa Leonor ha estado en unas exigentes maniobras en el Centro Nacional de Adiestramiento de San Gregorio, a las afuerzas de Zaragoza, donde recibió la visita sorpresa de su padre, y en el campamento de los Alijares de Toledo, donde ha completado ejercicios de tiro, no tendrá que regresar a la Academia Militar del Ejército de Tierra hasta el 4 de abril. Por su parte, la infanta Sofía también tiene lo que en su colegio galés llaman Spring break (vacaciones de primavera) y podrá disfrutar de más días que su hermana pues no tendrá que regresar a tierras británicas hasta el 7 de abril, once días en total. Hace muchos meses que no se ve a la infanta Sofía quien seguro que estará muy cambiada. Dentro de un mes, el 29 de abril, cumplirá 17 años y afrontará la etapa final de su curso escolar. A partir del 2 de abril, el Rey retomará sus actos oficiales con la entrega de los despachos de secretario de embajada a la nueva promoción de la carrera diplomática y el miércoles, junto con doña Letizia, entregará las medallas de oro al mérito en las Bellas Artes.