La princesa de Asturias recibe de manos de su padre la máxima distinción civil: el Collar de Carlos III

Tras jurar la Constitución ante las Cortes Generales, un acto institucional breve, pero lleno de solemnidad y gran trascendencia histórica, la princesa Leonor, acompañada de Sus Majestades los Reyes y la infanta doña Sofía, se ha trasladado al Palacio Real para recibir la mayor distinción honorífica entre las órdenes civiles españolas: el collar de la Orden de Carlos III. Acompañada por el Escuadrón de Escolta Real a caballo, la heredera al trono, impecable con un traje sastre blanco y el pelo recogido, ha llegado en un imponente Rolls Royce Phantom IV al patio de la Armería donde la Guardia Real le ha rendido honores antes del acto de imposición del collar de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III, en presencia de los poderes del Estado.

Nada más llegar al Palacio Real, engalanado para la ocasión por el 18º cumpleaños de Leonor, han sido recibidos entre vítores y vivas y salvas de honor. Un grupo de niños de varios colegios han querido cantarle el cumpleaños feliz a Leonor. A continuación, la comitiva se ha dirigido al Salón de Carlos III, donde ha hecho su intervención el Presidente del Gobierno y a continuación, el rey Felipe VI en un acto cargado de emotividad le ha impuesto a su hija, la princesa de Asturias, el Collar de Carlos III, en presencia del Gobierno y de los Poderes del Estado.

Al igual que ocurrió hace 37 años cuando don Felipe alcanzó la mayoría de edad y recibió esta distinción honorífica de manos de don Juan Carlos I, -con la única diferencia que don Felipe recibió esta distinción en la Cámara Oficial del Palacio Real en lugar de en el Salón de Carlos III-, la princesa Leonor ha sido condecorada por su padre y ha pronunciado su primer discurso habiendo alcanzado su mayoría de edad. Unas palabras muy esperadas por toda la nación, ya que según la gran encuesta de ¡HOLA! realizada por Sigma dos, los españoles le dan de nota un 6,2 a la princesa Leonor, siendo el segundo miembro mejor valorado de la Familia Real, sólo a tres décimas del rey Felipe.

El primer discurso de Leonor con 18 años

Ha sido una solemne ceremonia cargada de simbolismo y de guiños entre padre e hija. Leonor miraba con afecto y devoción a su padre, al igual que ocurrió cuando le impuso el Toisón de Oro. Después de imponerle el collar de la Orden de Carlos III, Leonor ha correspondido a su padre con una sonrisa, dos besos y una reverencia.

Leonor, protagonista de este acto celebrado en el Palacio Real y que se ha retransmitido en directo en televisión, se ha dirigido a los españoles con estas palabras. "Quiero agradecer al Sr. Presidente del Gobierno y a las Sras. y Sres. ministros que me hayan ofrecido el Collar de la Orden de Carlos III, una distinción tan vinculada al servicio del Estado y a nuestra monarquía parlamentaria. Desde hoy incorporo su valioso lema —virtud y mérito— a mi condición de Princesa de Asturias y heredera de la Corona”. Y a continuación tras dar gracias a la Presidenta del Congreso de los Diputados y el Presidente del Senado, por concederme las medallas de las cámaras y referirse al juramento de la Constitución, con el que se compromete "solemne, formal y públicamente", se ha referido a la jura de fidelidad al Rey, no solo a su persona sino también a lo que la Corona representa, y ha tenido un especial recuerdo a las palabras que le dijo su padre tras imponerle el Toisón de Oro y que tendrá en todo momento "muy presentes": ‘Te guiarás permanentemente por la Constitución, cumpliéndola y observándola, servirás a España con humildad y consciente de tu posición institucional”. Y por último, ha destacado: "Cumpliré con mis obligaciones con total dedicación y una entrega sin condiciones, procurando siempre crecer como persona junto al cariño y apoyo de mi familia. Me debo desde hoy a todos los españoles, a quienes serviré en todo momento con respeto y lealtad. No hay mayor orgullo. En este día tan importante –que voy a recordar siempre con emoción– les pido que confíen en mí, como yo tengo puesta toda mi confianza en nuestro futuro, en el futuro de España", ha concluido dando las gracias.

Esta Real y Distinguida Orden Española de Carlos III que ha recibido está reservada a los miembros de la Familia Real española, jefes de Estado y de Gobierno y a aquellos ciudadanos españoles que posean la Gran Cruz con más de tres años de antigüedad. Y distingue a las personas que destacan por sus buenas acciones en beneficio de España y de la Corona. Desde su creación, sigue ocupando el primer puesto entre las más altas distinciones del Reino de España. Aunque desde su creación se encuentra dentro de la categoría de las órdenes militares, concretamente es una orden de caballería, que formalmente se convirtió en orden civil en 1847.

El collar que se le ha impuesto a Leonor de Borbón es exactamente igual que el que atesora Patrimonio Nacional en la cámara acorazada del Palacio Real y que solo se coloca a la Virgen de Atocha, tal y como nos confirmó Amalia Aranda Huete, conservadora de la colección de relojes y lámparas de Patrimonio Nacional. El número de ciudadanos vivos españoles que, con excepción de la Familia Real, pueden recibir el Collar está restringido a 25. Además, se puede conceder esta insignia a personas de nacionalidad extranjera, siempre que hayan prestado extraordinarios y meritorios servicios a España, o bien por cortesía y reciprocidad a altos dignatarios de otras naciones.

El collar que luce la heredera al trono es de oro y está compuesto por 41 piezas, 30 son eslabones que reproducen cuatro modelos diferentes, de ellos el principal es el eslabón con la cifra de Carlos III, una C y un 3 en números romanos y está rodeado por una palma y por una rama de laurel esmaltada en verde, tal y como detalla la conservadora Aranda Huete. “A los lados le sigue un eslabón con un león rapante con la cabeza y la mirada vuelta hacia la cifra del Rey y, a continuación, se muestra la torre de un castillo en representación de Castilla y León. El último, es un trofeo militar, un casco de caballero y dos banderas cruzadas una de color rojo y otra en verde”. A pesar de su tamaño, 50 milímetros de ancho por 75 milímetros de alto, es "liviano" y fácil de portar. La parte más importante de este collar es la venera, la insignia que cuelga de él. "Es una cruz de cuatro brazos iguales, simétricos rematados en un globo de oro. Cada brazo está esmaltado en el centro en azul añil y alrededor el blanco, los colores de la Inmaculada Concepción. Lleva la flor de lis de oro, el emblema de la Casa de Borbón, y en el centro, un óvalo con la imagen de la Virgen, rodeada de un marco azul”. Es posible que en un futuro veamos a Leonor la placa, la venera o la banda blanca y celeste, en lugar de todo el collar, igual que ocurre con el Toisón de Oro del que luce la insignia.

Terminado este acto cargado de simbolismo, la Familia Real se ha dirigido al Salón del Trono, donde han saludado a los invitados al almuerzo celebrado en el Palacio Real por juramento de la Constitución Española de la princesa de Asturias. Será durante la comida celebrada en el comedor de gala, y a la que acudirán las altas instituciones del Estado, donde el Rey pronunciará unas palabras, con lo que dará por concluido los actos institucionales de la jura de su hija Leonor.