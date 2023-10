¿Por qué la infanta Sofía no asistirá al desfile del 12 de octubre?

La infanta Sofía (16) va a ser la gran ausente del desfile militar con motivo del Día de la Fiesta Nacional que se celebrará este jueves en el centro de Madrid. La hija menor de los Reyes se encuentra desde finales de agosto interna en el UWC Atlantic College de Gales, el mismo por el que pasó su hermana Leonor, motivo que hace que no pueda participar en este acto ya que en Reino Unido no es festivo. Será la primera vez que Sofía de Borbón no asista a la parada militar, una cita a la que no ha faltado desde que tenía siete años.

VER GALERÍA

En 2021 y 2022, cuando la princesa de Asturias no pudo personarse por estar precisamente en el internado británico, Sofía acudió sin su hermana a este desfile acompañando a sus padres. La Infanta, segunda en la línea de sucesión al trono, ocupó en esas ediciones el puesto de su hermana y se colocó a la derecha del monarca en la tribuna real, ejerciendo de princesa por un día.

VER GALERÍA

La primera vez que vimos a la Infanta Sofía debutar en la Fiesta Nacional fue el 12 de octubre de 2014, unos meses después de que don Felipe fuera proclamado soberano ante las Cortes. En compañía de su hermana, que entonces estaba a punto de cumplir 9 años, las hijas de los Reyes demostraron un gran dominio del protocolo portándose muy bien, haciendo el saludo a la bandera, pero también se mostraron como niñas disfrutando de las exhibiciones de los aviones de la Patrulla Águila y de la cabra de la Legión, que provocaban en ellas grandes carcajadas.

VER GALERÍA

Conforme se fue haciendo mayor, la Infanta y su hermana fueron adquiriendo más tablas y bordando su papel en uno de los días más importantes para la Corona hasta que en 2020, con un desfile adaptado a las restricciones de la pandemia y con mascarilla demostró una de sus imágenes más maduras. Llevó por primera vez pantalones y su estilo se diferenció del de su hermana.

En 2021, también con mascarilla, debutó por primera vez sin su hermana y un año después repetió. Esa ha sido la última vez que se la ha visto en el desfile militar y, seguramente, la siguiente vez que la veamos en la tribuna real del Día de la Hispanidad será, seguramente, en octubre de 2025, cuando ya esté graduada.