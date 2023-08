Primeras imágenes de la infanta Sofía en el UWC Atlantic College de Gales

Ahora sí ha dado comienzo oficialmente una nueva y emocionante etapa para la infanta Sofía lejos de su familia. La hija menor de los Reyes, de 16 años, ha llegado la tarde de este martes 29 de agosto al castillo de San Donato, donde se encuentran las instalaciones del UWC Atlantic College, el internado en el que vivirá y estudiará el Bachillerato Internacional durante los próximos dos cursos. En esta fortaleza del siglo XII ubicada en la costa del sur de Gales ha protagonizado unas imágenes que le servirán para recordar siempre el primer día de esta experiencia única que, con toda seguridad, marcará un antes y un después en su vida.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

-Jan, el perro labrador protagonista en la despedida de la infanta Sofía antes de partir rumbo a Gales

-El moderno look de viaje de la infanta Sofía con un 'cropped top' y pantalones cargo

El castillo de San Donato es a menudo comparado con el de Howards y en las las fotografías en las que se puede ver la llegada de la infanta Sofía se puede apreciar por qué. No puede disimular su sonrisa al posar delante del imponente edificio medieval, enclavado en un entorno natural inigualable. Cargada con dos mochilas la hija de don Felipe y doña Letizia avanza decidida hacia su nuevo reto y ya sin equipaje posa en las inmediaciones del centro donde se formará los próximos dos años.

VER GALERÍA

Los primeros instantes de Sofía en el internado ya dejan claro que va a estar respaldada por sus compañeros. Con muchos de ellos forjará una bonita amistad que, con toda seguridad, perdurará para siempre aunque en primavera de 2025 sus caminos se separen. Conscientes de lo mucho que cuesta adentrarse en un ambiente completamente desconocido y de los lógicos nervios, los alumnos de segundo curso han hecho sentir a los nuevos como en casa. No en vano, los han esperado con pancartas, tapas de cazuelas haciendo ruido, megáfonos.... "Sea cual sea tu casa, ahora eres parte de la familia UWC Atlantic", aseguraban.

VER GALERÍA

Para la Infanta, al igual que para sus compañeros, se trata de una experiencia enriquecedora y muy diferente a todo lo que ha vivido anteriormente en el colegio Santa María de los Rosales. No en vano, por primera vez convivirá con aproximadamente 300 jóvenes de 90 nacionalidades distintas y de todas las clases sociales. Una situación que le permitirá conocer otras culturas y otras realidades mientras comparten obligaciones y aficiones. La hija menor de los Reyes es apasionada del deporte, de la cocina, del arte... Durante su estancia en Gales podrá dar rienda suelta a muchas de estas inquietudes ya que el programa académico, que comienza el 5 de septiembre, incluye materias de ciencias y letras y otorga gran importancia a la creatividad, el deporte y las actividades de servicio a la comunidad,

Las imágenes no vistas de la reina Letizia y infanta Sofía celebrando con los aficionados la victoria de España

VER GALERÍA

No es la primera vez que la Infanta recorre las instalaciones de esta institución privada. Aunque los alumnos no hacen las pruebas de acceso en el internado sino en sus países de origen, la hija menor del jefe del Estado estuvo el 20 de mayo en el castillo como invitada a la graduación de su hermana. La princesa Leonor, que actualmente recibe formación castrense en la Academia General de Zaragoza, recogió su diploma en una ceremonia sencilla y muy musical en la que una de las profesoras resaltó detalles desconocidos de su carácter. "Tu amor por las conversaciones profundas no tiene límites. Tu decidida pasión por aprender, comprender a los demás y explorar diversas perspectivas verdaderamente ha enriquecido tu experiencia en UWC. Echaremos de menos tu sentido del humor", indicó la docente, que ahora podrá conocer también la personalidad de Sofía.

VER GALERÍA

La despedida

Ha sido esta misma mañana cuando la infanta Sofía ha salido de Zarzuela rumbo al aeropuerto para coger un vuelo con destino Reino Unido. A las puertas del palacio, tal y como se ve en las imágenes que la Casa Real ha compartido, ha podido despedirse de su perro Jan, un precioso labrador negro al que echará mucho de menos. Antes de montar en el coche, en cuyo maletero estaban ya las maletas con su ropa y pertenencias, también ha protagonizado momentos muy cómplices y cariñosos con sus padres, los Reyes, quienes la miraban con orgullo al verla dar este importante paso que aguardaba con ilusión.