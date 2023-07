Así es la vida actual de los cuatro hijos de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin

Los cuatro hijos de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin ya vuelan solos. Esos niños rubísimos que de pequeños nos conquistaron con su espontaneidad y sus muecas han dado paso a unos adultos que tienen muy claro sus próximos pasos profesionales que vienen después del huracán que levantó la ruptura del matrimonio de sus padres. Con las aguas más calmadas y a la espera de que sus padres formalicen de manera legal su divorcio analizamos los retos y cómo es la vida hoy de Juan, Pablo, Miguel e Irene.

El verano en Cerdeña del hijo mayor

Juan Urdangarin (23), ahijado de la infanta Elena, es el hijo mayor del todavía matrimonio. Siempre discreto y con un gran saber estar, este verano estará en Cerdeña como ayudante de producción en una empresa de organización de eventos de la Extreme E de Alejandro Agag, yerno del expresidente del Gobierno, José María Aznar, según informó ¡HOLA! este jueves. Siempre le han gustado los coches de carreras pero parece que la versión ecológica de la Fórmula 1 es la que le ha animado a irse hasta la isla italiana.

VER GALERÍA

- Juan Urdangarin visita a Victoria de Marichalar en su casa tras ser operada de apendicitis

Tras consolidarse la Fórmula E, Agag impulsó la Extreme E, una competición con todoterrenos 100% eléctricos y con una motivación social pues el objetivo es poner el foco en el cambio climático, algo que casa perfectamente con los intereses de Juan que tiene una gran conciencia social y una gran vocación de servicio. Ha sido voluntario en la frontera de la India y Nepal y también ha colaborado en Camboya.

El as del balonmano que es universitario

Pablo Urdangarin (22) años se ha convertido en el hijo de la Infanta más mediático. A raíz de las imágenes de su padre de la mano con Ainhoa Armentia, el ahijado de Alexia de Grecia y Kubrat de Bulgaria se convirtió en inesperado portavoz de la familia. Su educación, su cercanía, su talante y saber estar conquistaron a todos ante las preguntas de los medios sobre la situación de sus padres. Hace un mes concedió a la agencia EFE su primera entrevista en la que contó sus pasos profesionales que pasan, siguiendo la estela de Iñaki Urdangarin, por el balonmano.

- Las imágenes que demuestran el saber estar de Pablo Urdangarin ante los medios en Ginebra

Tras haber sido jugador del Barça, su nuevo club es el Fraikin Granollers y es muy consciente que las comparaciones en el terreno deportivo con su padre son inevitables. “Sé que la gente va a compararme con lo bueno que era mi padre, pero yo prefiero pensar en lo mío, mejorar como jugador y ver hasta dónde puedo llegar. No me gusta que la gente me compare, pero entiendo que se haga”, manifestó. Además, el hijo más popular de Cristina de Borbón estudia Sport Management, una especie de administración de empresas pero en el mundo del deporte que compatibiliza con su carrera deportiva.

En un ámbito más personal, Pablo sale con Johana Zott, de 22 años, a la que conoció durante su etapa en el Liceo francés de Barcelona y que ya ha coincidido con la infanta Cristina en algún encuentro deportivo. Johana es jugadora de voley en la categoría senior B del equipo Esplugues de Llobregat y es hija de una médico y un profesor de una prestigiosa escuela de negocios de la Ciudad Condal.

VER GALERÍA

El apasionado del mar

Miguel Urdangarin (21) tiene como padrino al rey Felipe y acaba de finalizar sus estudios de Ciencias del Mar. Tras pasar por la Escuela Internacional de Ginebra (Suiza), Ecolint, puso tierra de por medio y se fue a estudiar a Londres a la Universidad de Southampton. De momento no se sabe si regresará a Ginebra, donde viven su madre o su hermana, si volverá a España o si permanecerá en Reino Unido. Es muy deportista al igual que sus tres hermanos y se le ha visto practicar la vela y el surf. Le encanta la música y dio clases de piano durante años, incluso llegó a dar algún recital durante su etapa escolar.

- Estudia Ciencias del Mar, es muy deportista y toca el piano: así es Miguel Urdangarin al cumplir 21 años

La benjamina que ha saltado a escena

Irene Urdangarin(18) es la única hija de la infanta Cristina y este año ha sido su año. Ha cumplido la mayoría de edad y se ha graduado en el Ecolint donde ha estudiado el bachillerato. El fin de sus estudios sirvió para juntar en Ginebra a toda su familia, tanto a los Borbón como a los Urdangarin y hasta allí se desplazaron sus abuelos maternos los reyes Juan Carlos y Sofía así como su abuela materna Claire Liebaert además de su tía la infanta Elena con sus dos hijos, todos sus hermanos y su madrina, Rosario Nadal.

- Te contamos cómo se sentaron la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin en la graduación de su hija

- Todos los detalles del gran día de Irene Urdangarin, que ha unido a su familia materna y paterna

La más pequeña del clan seguirá en Suiza ya que va a estudiar hostelería y gestión hotelera en la prestigiosa universidad École Hôtelière de Lausana. Para poder acceder a este centro ha tenido que hacer unas pruebas de acceso que incluían haber realizado prácticas en el sector, según adelantó Vanitatis. Durante unas semanas estuvo trabajando en un hotel ginebrino, la antesala de gran parte de su formación académica en hoteles, restaurantes y establecimientos de todo tipo.

Loading the player...

Todos los detalles de la graduación de Irene Urdangarin, que ha unido a su familia materna y paterna