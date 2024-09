Juan Urdangarin: los verdaderos planes del hijo más desconocido de la infanta Cristina

Para Juan Valentín, el discretísimo hijo mayor de la infanta Cristina, también ha sido un mes de agosto muy diferente. Acostumbrado al anonimato y a que, a diferencia de sus hermanos, no se hable de él, ha visto cómo su nombre saltaba a los titulares en las últimas semanas y cómo se le hacía protagonista de diferentes noticias que le han cogido totalmente por sorpresa. A él y a su entorno familiar que ha desmentido a ¡HOLA! las informaciones que se han dado porque "no pueden estar más lejos de la realidad".

La conclusión es que no sufre porque le haya dejado una novia, no se coge un año sabático y no va a vivir en la Zarzuela con su abuela, la reina doña Sofía. Esto es lo que hemos podido saber.

No busca consuelo en España

"No tiene novia, por lo tanto, no puede estar atravesando un momento difícil tras romper una relación no que no existe. Ha pasado parte de las vacaciones con su familia en España, pero no llorando sobre el hombro de sus seres queridos", nos dicen.

La prueba, las imágenes publicadas en ¡HOLA! las dos últimas semanas en las que aparece disfrutando de verdad de un día de playa. Llevaba varios veranos sin dejarse ver, pero este agosto sí se le pudo fotografiar en Bidart, en el País Vasco francés, apurando los últimos días de agosto.

Cuando es objetivo de una cámara Juan se "encoge", se esconde y se pone serio. No le gusta y lo deja claro. Las últimas veces en la celebración del sesenta cumpleaños de su tía, la infanta Elena, y en la boda de Teresa Urquijo con el alcalde de Madrid a la que acudió en familia no regaló ni una sonrisa. Pero en estas últimas, lo que se ve es a un joven risueño, abrazado a sus hermanos, jugando a salpicarse y compartiendo risas con Miguel, de 22, e Irene, de 19.

Nada que refleje que necesite consuelo o tenga roto el corazón.

No va a vivir en el palacio de la Zarzuela

Juan Valentín, que cumplirá 25 años el 29 de septiembre, no tiene planes ni intención de volver a España de momento. Está encantado con su vida en Londres y no se ha planteado cambiar de residencia. "Quiere mucho a su país y está unidísimo a su abuela (a las dos), pero no hay cambio de planes, y no es cierto que se vaya a mudar con la reina doña Sofía al palacio de la Zarzuela".

Nació en Barcelona, en 2012, a los diez años se trasladó con su familia a Washington, regresaron a la Ciudad Condal en 2014, y poco después se fueron a Ginebra (Suiza), donde terminó bachillerato en 2017.

En 2018, se cogió un año sabático y trabajó como voluntario en Camboya con el padre Figaredo -su hermana Irene seguiría sus pasos tras cumplir la mayoría de edad- y, después, comenzó sus estudios universitarios en Gran Bretaña y se licenció en Relaciones Internacionales en la Universidad de Essex (Inglaterra).

Al igual que sus hermanos pequeños, cuando era más joven, coincidiendo con la privación de libertad de su padre, Iñaki Urdangarin, y la pandemia, también pasó alguna temporada en Madrid. Siguió estudiando, se sacó el carné de conducir e incluso hizo prácticas en una ONG, pero nunca echó raíces.

No ha dejado su trabajo ni le han despedido

Él segundo de los ocho nietos de los Reyes Juan Carlos y doña Sofía tampoco ha dejado su puesto laboral ni le han despedido. Trabaja en la Extreme E, fundada por Alejandro Agag, yerno de José María Aznar y Ana Botella, en 2018. Esta categoría de competición de vehículos todoterreno 100% eléctricos combina deporte, aventura, innovación y sostenibilidad, apuesta por la igualdad de género en el automovilismo y tiene un propósito social: llamar la atención sobre lo que está sucediendo en rincones remotos del planeta impactados por el cambio climático.

Y, además, con una nueva misión en una progresión natural en un ámbito aún más prometedor de la energía limpia. El lanzamiento de la categoría Extreme H. Los vehículos eléctricos pasan a ser de hidrógeno -la molécula mágica del futuro de la energía verde-. Otro cambio radical. La primera competición de todoterrenos propulsados por hidrógeno, a partir de 2025. Como dijo Agag, director General del campeonato, cuando presentaron Pioneer 25, "este lanzamiento no va sólo de un nuevo vehículo; se trata de ser pioneros en el futuro del automovilismo sostenible".

Otro paso de gigantes sustentado en los mismos valores y objetivos: integrar, crear conciencia sobre el cambio climático y promover la sostenibilidad compitiendo en entornos remotos y dañados en todo el mundo. Algo que realmente apasiona a Juan Urdangarin. Un joven que quiso empezar desde abajo en su trabajo, y que se esfuerza cada día por mejorar porque sabe, al igual que sus hermanos, que tienen que hacer carrera, trabajar y crear una vida.

