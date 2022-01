El aplomo de Pablo Urdangarin en los momentos delicados

No están siendo momentos fáciles para Iñaki Urdangarin y su familia, después de que se publicaran unas fotografías en las que aparece con una mujer que no es la infanta Cristina. Sin embargo, mientras los medios de comunicación intentan conseguir declaraciones de todos los protagonistas, uno de ellos ha llamado la atención por su aplomo, madurez y educación: Pablo, el segundo hijo del matrimonio, que vive en Barcelona. En la Ciudad Condal estudia como uno más y juega en la sección de balonmano del F.C. Barcelona, pero es en situaciones como estas en las que se evidencia que el joven de 21 años no es un ciudadano cualquiera. Las cámaras le han buscado para conocer su opinión sobre lo que está sucediendo y su respuesta no ha pasado desapercibida.

- Discretos, deportistas y con estilo propio: así son los cuatro hijos de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina

VER GALERÍA

Pablo Urdangarin ha respondido a los medios con serenidad y seguridad en sí mismo y en sus palabras, incluso cuando la respuesta era "no estoy seguro". Ha demostrado mucha madurez al admitir que ciertos aspectos de la situación no los conocía, pero no ha dudado en reiterar lo mismo que su padre había asegurado ante los micrófonos unas horas antes, que su prioridad era el lidiar con lo ocurrido en familia. No es la primera vez que el hijo de la infanta Cristina ha hablado ante las cámaras, puesto que desde que volviera a España para jugar en el F.C. Barcelona de balonmano ha recibido la atención mediática en más de una ocasión, por lo que ya tiene cierta experiencia.

- Pablo Urdangarin habla sobre las fotos de su padre con otra mujer: 'Estamos todos tranquilos, nos vamos a querer igual'

El segundo hijo de la infanta Cristina no tiene ningún miedo a mostrarse en público y, a pesar de que se conoce muy poco sobre su vida privada, siempre que se ha encontrado con una cámara ha respondido a las preguntas con exquisita educación. Esta amabilidad no está reñida con la naturalidad y las anécdotas propias de alguien de su edad, porque en los últimos meses también fue noticia cuando él y un amigo, compañero del Barça de balonmano, se colaron en un Tik Tok de unas desconocidas. Todo ocurrió mientras esperaban al metro y las chicas comenzaron a grabarse al ritmo de la conocida canción Title, de Meghan Trainor, con la coreografía que se ha hecho viral, y los dos jóvenes deportistas no dudaron en unirse al baile desde el andén de enfrente.

VER GALERÍA

- En ¡HOLA!, las fotos de Pablo Urdangarin en su nueva etapa en Barcelona

La vida de Pablo en Barcelona está marcada por el ascenso de su carrera deportiva, donde sigue los pasos de su padre como jugador de balonmano, pero también mantiene una rutina en la escuela de negocios donde está estudiando y en donde tiene también una amiga especial, tal y como publicó ¡HOLA!. En la Ciudad Condal está sin su familia, puesto que su hermano Juan vive en Madrid, Miguel estudia en Essex (Inglaterra) e Irene está junto a su madre en Suiza. Por último, su padre y la familia paterna residen en Vitoria, donde también vive Ainhoa Armentia, la mujer con quien ha sido fotografiado Iñaki Urdangarin.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.