Cómo convertirse en alumno de Colegios del Mundo Unido, el internado de la princesa Leonor y la infanta Sofía

Ya es oficial. Tras recibir su formación en el Colegio Santa María de los Rosales la infanta Sofía seguirá el año que viene los pasos académicos de su hermana Leonor y a finales de verano iniciará su aventura académica en el UWC Atlantic College de Gales, Reino Unido, donde la heredera se graduará en unos meses en Bachillerato Internacional. La experiencia de la mayor de las hijas de los Reyes está siendo muy buena y está obteniendo unas brillantes calificaciones a pesar del exigente método de estudio de este centro. Repasamos algunas curiosidades y los requisitos que se exigen a los alumnos de la institución de Colegios del Mundo Unido, donde también estudia la princesa Alexia, la hija mediana de Guillermo Alejandro y Máxima de Países Bajos.

VER GALERÍA

Para acceder a unos estudios en alguno de los 17 centros que tiene Colegios del Mundo Unido en diferentes países no es necesario formar parte de la realeza ni contar con una gran fortuna. Pese a que el Atlantic World College, fundado en la década de 1960 por el educador Kurt Hahn, es una exclusiva escuela con un precio de 76.500 euros por dos cursos, cifra que Felipe VI y doña Letizia revelaron que financiarían de sus bolsillos, el organismo ofrece becas con las que brinda a algunos alumnos la oportunidad de formarse allí.

Las pruebas de acceso a Colegios del Mundo Unido son laboriosas y duras tanto para los becados como para quienes pagan la cuota habitual. Tal y como reveló a ¡HOLA! Marina Conde, fundadora de la firma La Condesa, exestudiante del UWC Atlantic World College y presidenta de antiguos alumnos, "es maravilloso porque no tienen en cuenta criterios económicos, si están convencidos de que eres un buen candidato no tienes que pagar nada, yo no pagué nada. Pasé de vivir en Badajoz a de repente aparecer en un castillo que ya lo quisiera Harry Potter".

La diseñadora Marina Conde nos cuenta su experiencia en el colegio al que va la princesa Leonor

VER GALERÍA

"Ir a un sitio así te coloca mejor que si estudias en España, pero no es una autopista directa. No es un sitio elitista. Dice mucho a favor de los Reyes que no la lleven a un internado en el que solo está la élite, todo es cómodo. Este centro lo que plantea es una apertura de mente, un conocimiento global", reveló en una entrevista, en la que puso en valor la importancia que el expediente académico juega en el proceso de selección, lo primero que el comité tiene en cuenta, y que precede a una solicitud en la que el alumno ha de responder a diferentes cuestiones personales y de cultura general.

Es durante un fin de semana, según nos explicó, cuando este comité se reúne y, con ayuda de antiguos alumnos, repasa las solicitudes, las puntúa y selecciona unas 40 candidaturas de España. Esas personas son las que realizan las pruebas presenciales, en las que se lleva a cabo una intensa entrevista individual, de media hora de duración, en la que se formulan preguntas relativas a la solicitud y más asuntos. Tras esto, eligen a 15 finalistas, a los que se vuelve a citar para unas pruebas grupales. La llamada, tanto para confirmar como para descartar las candidaturas, llega una semana después.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Aunque, tal y como se informa desde el sitio web de la institución, los procesos de selección varían de un país a otro, pudiendo los comités nacionales determinar su propio procedimiento, los pasos están siempre basados en los siguientes criterios, comunes a toda la organización en el mundo: posesión de nacionalidad española en el momento de la convocatoria o haber vivido en España los últimos 8 años; haber nacido en el año 2006 o antes del 1 de septiembre de 2007 -es clave resaltar que los colegios no admiten alumnos que no hayan cumplido los 16 años en el momento de comenzar el curso-; estar cursando 4º de la ESO o 1º de Bachillerato y, en ambos casos, tener aprobado el año, poseer buen expediente académico y, en último lugar, tener conocimientos básicos de inglés.

También se requiere la cumplimentación del impreso de acuerdo con las instrucciones y la documentación a aportar y un ingreso inicial de 14€ en concepto de gastos de selección.