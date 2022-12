Felipe de Marichalar acompañó a un amigo al hospital después de que este resultase herido

El nombre de Felipe de Marichalar y Borbón ha sido relacionado con un suceso ocurrido el pasado mes en Madrid, en el que varios grupos de jóvenes se enzarzaron en una pelea a las puertas de una discoteca de la capital. Sin embargo, en ningún momento el hijo de la infanta Elena habría estado inmiscuido en dicha reyerta, simplemente el hecho de haber ayudado a un amigo ha provocado que su nombre aparezca en diversos medios de comunicación.

El primer nieto de los reyes don Juan Carlos y doña Sofía parece ser que no habría visto ni habría estado implicado en esta pelea multitudinaria que se produjo a las puertas de un local del barrio de Salamanca en Madrid. Simplemente al ver a su amigo, que resultó herido con un arma blanca, se hizo cargo de acompañarle hasta el hospital para que fuese atendido. Tras lo ocurrido, ni le habrían llamado a declarar, ni habría sido testigo de lo que allí ocurrió. De hecho, de no haber sido el hijo de la infanta Elena, su nombre no habría trascendido, dada su nula participación en los hechos.

El único cometido esa noche de Felipe de Marichalar fue apoyar a su amigo después de que este fuese atacado por tres personas a las puertas de una discoteca que acabó con varios heridos por arma blanca. Recordemos que últimamente han querido vincularle con algunos sucesos que no han sido ciertos, como un supuesto intento de secuestro el pasado mes de mayo en Ibiza, cuando el nieto de don Juan Carlos ni siquiera estaba en la villa que fue tentativa de asalto. Desde hace tiempo el hermano de Victoria de Marichalar trata de mantener un perfil discreto y alejado del interés mediático.