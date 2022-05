¿Se investiga un supuesto intento de secuestro a Felipe de Marichalar? Aclaramos la verdad

El intento de asalto a un lujoso chalet de Es Cubells, en Ibiza, ha hecho saltar todas las alarmas esta mañana después de que se difundiese que quien se alojaba en él era Felipe de Marichalar, que ha disfrutado de unos días en la isla balear, y algunos medios apuntaban que la Guardia Civil investigaba el suceso como un posible intento de secuestro. Sin embargo, fuentes del citado cuerpo han confirmado a ¡HOLA! que el hijo de la infanta Elena y Jaime de Marichalar no se encontraba en esa vivienda, en la que sí ha pernoctado en otras ocasiones, ni tampoco su grupo de amigos.

Quien sí estaba en esos momentos en la casa era el dueño de la misma, que se percató de que unos extraños intentaba entrar en su propiedad gracias a los vídeos de las cámaras de seguridad. Fue entonces cuando salió al exterior y logró ahuyentar a los presuntos asaltantes, que huyeron ante sus gritos. La Guardia Civil se encuentra ahora a la espera de que el propietario, que era el único que estaba en el domicilio en esos momentos, ponga la pertinente denuncia.

Felipe de Marichalar fue visto el pasado jueves en el hotel W Ibiza, de la localidad de Santa Eulalia, disfrutando con amigos de un concierto de los neoyorquinos The Martínez Brothers, que eran los DJs de la noche. Se desconoce si el nieto de don Juan Carlos y doña Sofía, continúa o no en la isla, pero lo que confirma la Guardia Civil es que el día del intento de asalto no era uno de los inquilinos de la villa, por lo que la hipótesis de que se tratara de un intento de secuestro no se baraja en la investigación.

El los últimos meses, el hermano de Victoria de Marichalar mantienen un perfil discreto y alejado de los focos. El joven, de 23 años, está cursando el último añó de sus estudios universitarios en The College for International Studies (CIS) en Madrid, donde estudia Administración y Dirección de Empresas. En el plano más personal, uno de sus apoyos es la influencer Belén Perea, con la que se le comenzó a relacionar en diciembre del año pasado después de que salieran a la luz unas imágenes en las que aparecían junto a un grupo de amigos disfrutando de la noche madrileña, donde la complicidad entre ellos era evidente. Sin embargo, hasta el momento no consta que entre ellos haya más que una gran amistad. Su última pareja conocida ha sido Mar Torres, con la que se rumoréo que podría haber una reconciliación tras salir a la luz unas fotografías juntos el pasado noviembre, pero finalmente, la expareja no se dio una segunda oportunidad.