La princesa Leonor retoma su agenda oficial este jueves con un encuentro con voluntarios

La princesa Leonor ha comenzado ya las vacaciones navideñas, que se extienden desde el 9 de diciembre hasta el miércoles 4 de enero de 2023. Durante estas semanas de descanso ha dejado el internado UWC Atlantic College de Gales y ha regresado a Madrid, donde retoma este jueves su agenda oficial. La heredera al trono va a mantener un encuentro con jóvenes voluntarios y participantes de diferentes programas de la Cruz Roja. Cuando en febrero de 2021 la Casa Real anunció que la heredera al trono cursaría el Bachillerato en Reino Unido, ya avanzaron que compatibilzaría su educación con el progresivo desarrollo de sus compromisos institucionales en España.

VER GALERÍA

-La princesa Leonor y la infanta Sofía, protagonistas de la felicitación de Navidad de los Reyes

-La verdad sobre la relación de la infanta Elena y su hija: Victoria no se ha ido a vivir al Palacio de la Zarzuela con la reina Sofía

La hija mayor de los Reyes continúa de esta manera con el vínculo y el apoyo que don Felipe y doña Letizia han mostrado siempre con la citada institución humanitaria en la que ocupan el Alto Patronazgo. La pasada primavera, la Reina presidió el acto central del Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que se celebró en Valencia, y resaltó que el trabajo que hacen "'refleja la parte buena del ser humano". Además, puso de manifiesto que esta organización global " tiene un compromiso serio y constante con cada ser humano que en cualquier parte del planeta necesita ayuda del tipo que sea". Ahora Leonor, con la visita a la sede, tiene la oportunidad de conocer todos los detalles de su engranaje y el trabajo diario de las personas que hacen posible su funcionamiento desde 1864.

La princesa de Asturias da un paso más al acudir nuevamente a un acto sin la compañía de sus padres y su hermana. Su debut en solitario se produjo en marzo de 2021, cuando acudió al Instituto Cervantes. Acompañada del director, Luis García Montero, recorrió las instalaciones del edificio y depositó en la Caja de las Letras (una antigua cámara acorazada) el ejemplar de la Constitución que leyó el 31 de octubre de 2018 y el de El Quijote, cuya lectura compartió el 23 de abril de 2020 con la infanta Sofía en pleno confinamiento. Se da la circunstancia de que esta misma semana doña Letizia ha inaugurado la nueva sede que esta organización pública ha abierto en Los Ángeles.

VER GALERÍA

-El rey Felipe, entusiasmado como nunca, hace reír a los chicos de la Selección con sus divertidos comentarios

Su primer acto público en dos meses

Será la primera vez que veamos a Leonor en dos meses. Su última aparición pública se produjo el 29 de octubre en Cadavedo, donde se trasladó con sus padres para entregar el premio al Pueblo Ejemplar. No pudo completar el recorrido por la localidad ya que se encontraba indispuesta por una gastroenteritis. De hecho, la infanta Sofía no pudo acudir a este acto porque, al igual que su hermana, no se encontraba bien. La noche anterior vimos a la Familia Real en el Teatro Campoamor de Oviedo presidiendo la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias, a los que también acudieron doña Sofía y Paloma Rocasolano.