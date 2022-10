Leonor, obligada a ausentarse del Pueblo Ejemplar por una indisposición

En la recta final de la visita a Cadavedo, la princesa Leonor ha tenido que ausentarse al encontrarse mal, como le ha pasado horas antes a su hermana, la infanta Sofía, que no ha podido sumarse a la visita y se ha tenido que quedar en Oviedo. Ante esta indisposición, la reina Letizia ha explicado con total naturalidad la situación. "Tiene una gastoenteritis, supongo que en 24 o 48 horas se pasará. Algo le sentó mal. Todos hemos tenido una gastroenteritis alguna vez, no pasa nada. A este pueblo hay que volver con las dos", ha indicado entre aplausos. "Os voy a leer yo las palabras que ella había preparado para leer con todos vosotros en este dia tan especial", ha dicho, dedicando al Pueblo Ejemplar 2022 un discurso que reproducimos íntegro a continuación.

"Me hace mucha ilusión acompañaros esta mañana para entregaros el Premio al Pueblo Ejemplar, que habéis conseguido tan merecidamente. ¡Enhorabuena! Me gustaría mucho poder venir a la romería de La Regalina, que habéis celebrado hace

poco, para disfrutar con vosotros de los grupos de baile y las bandas de gaitas, de las verbenas, de la rapa y los bollos preñaos, ver la rifa de las alfiladas, conocer al ganador del premio de poesía Fernán Coronas… Es lo que más me gusta de este lugar, que conserváis las tradiciones y hacéis lo posible por combinarlas con una economía sostenible. Por eso habéis mejorado tanto en servicios y habéis diversificado el modo de progresar, hasta lograr algo tan difícil en las zonas rurales como que la escuela siga muy viva y, cada vez, con más alumnos matriculados.

Hemos estado en la casa del padre Galo y me ha sorprendido la enorme cultura y la personalidad que tenía. Y, claro, no le faltaba razón cuando escribió ese verso en el que decía que si el Príncipe de Asturias —bueno, Princesa, en este caso— venía por aquí, escogería este lugar para hacerse una quinta enfloriada. Tengo muchas ganas de llegar a la ermita y ver ese hórreo precioso, símbolo de vuestra unión vecinal y que entre todos habéis salvado. Y luego podremos reunirnos y compartir un rato juntos. Gracias por ser ejemplares, por cuidar vuestro pueblo y vuestra economía; gracias por hacer que mi hermana y yo, y mis padres, los Reyes, hayamos podido ver la belleza de este lugar y conocerlo mejor; conocer también el espíritu generoso que está en el corazón de los asturianos. ¡Muchas gracias!"