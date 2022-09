El rey Felipe retoma su agenda después de las vacaciones veraniegas

La vuelta al cole ha llegado también a la realeza, que va retomando sus actividades tras el parón de las fiestas estivales. El rey Felipe ha sido el primero en cumplir con los compromisos marcados en su agenda con dos audiencias que han tenido el Palacio Real como escenario y que, casualmente, están muy relacionadas con una reciente información sobre la princesa Leonor. El Monarca ha recibido a un grupo de tenientes generales que han sido designados para asumir el mando de distintas unidades militares y a un almirante en situación de reserva; y también a un grupo de coroneles y capitanes de navío (también desginados para las mismas funciones). Encuentros con miembros del ejército que se producen precisamente la misma semana en la que ha transcendido cuándo comenzará la Princesa de Asturias su formación militar, paso con el que sigue avanzando en su formación como Heredera.

Tras dos años en el Reino Unido, donde está cursando el Bachillerato (acaba de arrancar de hecho su segundo curso en el UWC Atlantic College de Gales), Leonor comenzará su formación castrense en el otoño de 2023, que incluirá su paso por el buque escuela de la Armada Juan Sebastián de Elcano, tal y como detalla El País Semanal en un reportaje con motivo del próximo cumpleaños de la reina Letizia. En ese mismo año jurará bandera coincidiendo con su mayoría de edad que cumplirá el 31 de octubre. Un año clave sin duda para la Heredera que después seguirá sus estudios universitarios, previsiblemente con el Derecho como guía. Clave es además este curso para la infanta Sofía, que el próximo 8 de septiembre regresa a las aulas del colegio Santa María de los Rosales, de Madrid, donde comienza cuarto de la ESO y tiene pendiente decidir si opta por Artes, Humanidades, Ciencias Sociales o Ciencias. También tendrá que decidir si seguirá el camino de la princesa estudiando los dos años de bachillerato fuera de España (sería lo más probable). En el mes de mayo además celebrará su Confirmación.

Un regreso a la rutina de la Familia Real que tiene además otra fecha importante en el calendario: el 50 cumpleaños de la reina Letizia que es el próximo 15 de septiembre. El año pasado tampoco Leonor pudo estar junto a su madre en su aniversario, que celebraron los Reyes y su hija Sofía con una cena en su restaurante hindú favorito de la capital. Los Reyes y sus hijas han disfrutado este verano de su tradicional estancia en Mallorca, que ha estado repleta de planes. Se les pudo ver paseando por las calles de Palma, visitando algunas de las tiendas o cenando en el restaurante Beatnik Palma, situado en el barrio de Sa Llotja, que alberga además un mercado de artesanía por el que pasearon. En esta ocasión la reina Letizia y sus hijas (don Felipe había viajado fuera de España por un compromiso) acudieron con la reina Sofía.

Otro de los planes veraniegos madre e hijas fue el concierto de Harry Styles en Madrid a finales de julio, una de las citas del artista dentro de su gira mundial Love On Tour. La mujer del rey Felipe y sus hijas decidieron ubicarse a pie de pista e infiltrarse entre la multitud de fans que aclamaban al ex componente del grupo One Direction. La Reina y sus hijas se quedaron prácticamente hasta el final del concierto, donde el intérprete de éxitos como Sign of the Times y Watermelon Sugar pudo comprobar in situ la pasión de sus seguidoras españolas. Con todos estos recuerdos en su álbum familiar regresará la Reina a la actividad oficial, aunque por el momento esta semana no tiene fijada ninguna cita.