Último acto oficial de la reina Letizia antes de poner rumbo a Palma

La reina Letizia ha tenido este miércoles su último acto oficial de la temporada antes de poner rumbo a Palma de Mallorca. Se ha desplazado hasta la sede del comité español de Unicef para presidir una reunión de trabajo. Se de la circunstancia de que la esposa de don Felipe fue nombrada defensora para la salud de la infancia y la adolescencia de este organismo el pasado abril y el encuentro, en el que han participado expertos y padres, ha girado sobre este asunto.

A este compromiso, doña Letizia ha acudido con un vestido camisero estampado de manga larga y bajo midi que es de su hija, la princesa Leonor y que ésta estrenó hace un mes para acudir al teatro con sus padres y su hermana, la infanta Sofía. La pieza pertenece a la firma Dándara y está rebajado a 39,99 euros. Antes de su llegada a la oficina, doña Letizia ha saludado a unos vecinos que se encontraban en el portal de al lado.

En esta última cita en Madrid se ha abordado la salud mental en niñas, niños y adolescentes, se han analizado los compromisos para aumentar la inversión en este ámbito con el objetivo de promover el bienestar de la infancia y sus cuidadores, se ha impulsado la agenda y el trabajo de Unicef, que está muy volcada en reforzar sus programas de salud mental en todo el mundo.

Doña Letizia se ha reunido con profesionales del ámbito científico y técnico relacionados con la atención clínica de los jóvenes; del preventivo, dando una visión más relacionada con la sensibilización sobre la necesidad de entender los problemas de salud mental como parte de la salud y eliminar el estigma; y divulgatio, con expertos con alcance mediático.

La Reina también se ha encontrado con padres para conocer a lo que se enfrentan las familias cuando aparecen problemas de este tipo en sus hijos y conocer de primera mano su visión sobre la detección, las medidas, las soluciones, tratamiento a aplicar y las necesidades que requieren.

Tras este acto (don Felipe no ha tenido actividades públicas este miércoles) los Reyes han despejado su agenda este jueves, así que es probable que viajen a Palma ese día ya que el viernes don Felipe tiene varias audiencias con representantes del Gobierno Balear y local en el Palacio Real de La Almudaina. El domingo será doña Letizia la que reaparezca de manera oficial en Mallorca en la gala de clausura del festival de cine Atlántida Mallorca Film Fest, en el que ya ha participado en ediciones pasadas.