Doña Letizia toma prestado del armario de Leonor un vestido estampado de 40 euros

A pocos días de viajar a Palma de Mallorca, donde protagonizará algún acto público y disfrutará posteriormente de sus vacaciones familiares, doña Letizia ha asistido a la que es su última cita oficial en Madrid este curso. La Reina ha acudido a una reunión de trabajo sobre salud mental en la sede de UNICEF España en la capital, donde ha hecho frente a las altas temperaturas estivales con un estiloso conjunto muy fiel a su estética. Después de brillar el lunes en Santiago de Compostela con un nuevo vestido naranja de sello español, en esta ocasión parecía que había vuelto a estrenar, pero nada más lejos de la realidad. Es cierto que nunca le habíamos visto este look, pero sí lo había llevado la princesa Leonor, quien lo lució hace justo un mes para disfrutar de una velada de teatro junto a sus padres y su hermana Sofía.

Divertidos 'robos' en palacio

No es la primera vez que doña Letizia intercambia ropa con sus hijas, pero ahora las tornas han cambiado y no son las jóvenes quienes han buceado en el armario de su madre, sino al contrario. La Reina ha tomado prestado de su primogénita un vestido camisero muy fiel a su estilo, un diseño midi que se entalla a la cintura con una lazada y que está confeccionado en un tejido ligero de estampado bohemio en tonos fucsias muy apetecible para esta temporada. Pertenece a la firma española Dándara, y, aunque su precio original era de 59,99 euros, llegó a estar rebajado a 39,99 euros, y no tardó en agotarse después de que lo llevara la hija mayor de los Reyes.

Nueva conexión madre e hija

Fue el pasado 25 de junio, hace un mes, cuando la heredera al trono lució este modelo por primera vez, y ahora ha sido su madre quien lo ha reutilizado. Lo cierto es que no sorprende esta elección, puesto que aquel día ya se dijo que el conjunto de la Princesa era 'muy Letizia', algo que ahora se reafirma. Al igual que hiciera su hija, doña Letizia ha decidido combinarlo con alpargatas de cuña, aunque en su caso un par de piel en tono marrón de tacón más alto firmado por Uterqüe, el cual tiene desde hace tres veranos. De lo que sí ha prescindido es de bolso, optando por unos pendientes romboidales y su adorado anillo dorado de Karen Hallam como únicos complementos.

Doña Letizia ha dejado su melena suelta, peinada con raya al medio y las puntas con movimiento hacia fuera, y ha apostado por un maquillaje muy favorecedor y luminoso, con colorete anaranjado, sombra de ojos dorada y labial nude con discreto brillo.