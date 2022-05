Con un desayuno potente 'a base de fruta y huevos fritos', así afrontará don Juan Carlos su primera jornada marinera en Sanxenxo

Cuando faltan horas para que el rey Juan Carlos pise suelo español por primera vez desde que hace 21 meses tomase la histórica decisión de mudarse a Emiratos Árabes Unidos, su anfitrión, Pedro Campos, ha dado detalles de cómo serán los cuatro días que permancerá en Sanxenxo. El padre del rey Felipe llegará esta tarde al aeropuerto de Vigo en un vuelo privado y de ahí se trasladará hasta la casa que su gran amigo y regatista tiene en la parroquia de Nanín, muy cerca de la localidad pontevedresa donde estará hata el lunes. Campos le brindará una vealda tranaquila y una cena casera que a buen seguro estará repleta de manjares gallegos. Queda pendiente conocer si el exjefe del Estado se animará a salir a la mar tras degustar "un desayuno potente a base de fruta y huevos fritos", ya que estos días se disputa el IV Circuito Copa de España de Vela clase 6mR. El resto del fin de semana se espera que sea "tranquilo" en palabras de Campos.

El esperado regreso se producirá este jueves por la tarde cuando don Juan Carlos aterrice en el aeropuerto de Peinador (Vigo). Es posible que además de sus amigos de la vela, le estén esperando posiblemente su hija, la infana Elena, junto a don Pedro, duque de Calabria, y desde allí probablemente se desplacen en coche hasta Sanxenxo que se encuentra a 60 kilómetros, aunque el Rey se alojará en la casa de Campos en la parroquia de Nanin, a dos kilómetros del club náutico del puerto deportivo Juan Carlos I, según ha adelantado ¡HOLA!. La vivienda de Campos se caracteriza por tener grandes espacios diáfanos donde impera la decoración náutica. En la primera planta se encuentra el comedor y la cocina y en el segundo piso se ubican las habitaciones, la suya, de unos 25 metros cuadrados y con grandes ventanales a la ría. Admeás cuenta con gimnasio y piscina cubierta."Se queda en la habitación de invitados. La casa tiene ascensor, a veces lo usa, a veces no", ha dicho el regatista en varios medios.

El viaje desde Abu Dabi se realizará "en un vuelo privado de siete horas de duración y ya lo tenemos todo listo". El regatista ofrecerá a su invitado "una cena casera" en la que seguro no faltarán las delicias gallegas. Aunque también ha reconocido que al ser un vuelo de siete horas igual cena en el avión. Respecto al desayuno en un día de regatas, Campos ha comentado que "es potente con fruta y huevos fritos, a él le gusta desayunar bien y luego en el barco llevamos bocadillos, aunque prefiere no comer o comer muy poco y luego la cena es fuerte porque en realidad hacemos solo dos comidas y no tres, el desgaste físico es muy fuerte estando en el mar".

A pesar de la gran oferta gastronómica de Sanxenxo, Campos ha explicado que no está previsto que don Juan Carlos salga a cenar o a comer a alguno de los muchos establecimientos de Sanxenxo. "La idea es hacer vida en casa estos días, pero si se anima, que a veces se anima, igual salimos algún día, pero hoy, desde luego, en casa". Sobre la logística y cómo se desarrollará la visita de don Juan Carlos en Galicia, "la escolta es muy discreta, trata de no molestar, seguro que las autoridades están preparadas, pero todo dentro de la mayor normalidad".

Don Juan Carlos afronta este viaje a España "con una ilusión enorme por volver, por navegar, por estar con los amigos, físicamente está muy bien, ha adelgazado y ha hecho mucho ejercicio" y aunque sigue en duda si finalmente participará en la competición "al mar va a salir seguro, pero en función de cómo esté el tiempo se decidirá si toma el timón el viernes o espera al sábado que parece que hará mejor. Son decisiones que no se toman mirando el parte, se toman mirando al mar. Es una decisión que tomará él. Si no es patroneando saldrá en nuestro barco de apoyo", ha comentado. "Como patrón del Bribón 500, don Juan Carlos es muy tranquilo, pero cuando cree que el barco no va bien se pone nervioso y nos dice que qué pasa, a veces, le decimos que va bien. Es un barco en el que la botavara se ve muy poco y el patrón siempre se tiene que fiar de lo que dice la tripulación porque la visibilidad es poca, pero los resultados están allí, cuatro años siendo campeón, no se puede pedir más", afirmaba Campos.