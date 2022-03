El rey Felipe cumple 54 años en familia, pero lejos de la princesa Leonor

Don Felipe celebra este domingo su 54º cumpleaños y, según informa la agencia EFE, lo hace en privado con su familia y con una destacada ausencia: la de su hija, la princesa Leonor, que se encuentra cursando el bachillerato internacional en Gales. El Rey acaba de llegar de su viaje oficial a Puerto Rico y Honduras, el primero del año, y aunque es muy probable que eche de menos a su hija mayor, hace apenas unas semanas desde la última vez que han estado juntos ya que sus vacaciones escolares le permitieron pasar las navidades con su familia y también posar junto a sus padres y su hermana en la tradicional felicitación de la familia real.

Leonor y Sofía, las debilidades del Rey

La partida de la princesa de Asturias a Gales fue uno de los momentos más siginificativos del año que hace no mucho acaba de quedar atrás. Este nueva etapa de su vida en la que completará la formación secundaria antes de comenzar la universidad, ha llegado justo cuando más protagonismo estaba adquiriendo en la vida pública. Hacía unos meses que había presidido su primer acto en solitario y también otro con su hermana en el que por primera vez no contaban con la presencia de sus padres. Aunque su calendario escolar le ha permitido estar en los Premios Princesa de Asturias, su ausencia se ha notado en la vida institucional y qué decir de la familiar. La despedida en el aeropuerto, lena de abrazos y con una infanta Sofía que no podía contener la emoción al ver partir a su hermana, dejó patente que el vacío que deja la heredera en Zarzuela va mucho más allá de lo institucional. A sus 15 años, no deja de ser una adolescente que se va a estudiar fuera de casa por primera vez.

No es esta la única diferencia respecto a su últimpo cumpleaños. El año pasado, el Rey, como todos los ciudadanos, acababa de dejar atrás el año que ha marcado nuestras vidas quién sabe por cuanto tiempo. Después de meses con la agenda mermada y dominada por el teletrabajo, la normalidad, o la nueva normalidad, se abría paso. Este año sopla las velas, no sin la preocupación por la pandemia, que no ha terminado aún, pero con una rutina mucho más cargada y después de haber retomado los viajes internacionales junto a doña Letizia, como el que les llevará a Viena este mismo lunes, o en solitario, como el que acaba de realizar a Puerto Rico y Honduras.

Otra de las novedades es la original iniciativa de la Asociación Concordia Española para desearle un feliz cumpleaños. Durante el fin de semana, monumentos de toda España se han iluminado en rojo, el color del estandarte del Rey, en su honor. Por el momento, se han sumado los ayuntamientos de Madrid, Zaragoza o el Puerto de Santa María, entre otros, las Reales Maestranzas de Caballería de Sevilla y Ronda, así como castillos y palacios pertenecientes a la Red Nacional de Castillos y Palacios de España

Coincide también este día de celebración con un momento de cambios y alguna incógnita en torno a su familia. La noticia de estos días es, sin duda, el anuncio de "la interrupción del matrimonio" de su hermana la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, un asunto sobre el que ni el Rey ni la Reina se han pronunciado. Cabe recordar que tras el escándalo del caso Noos que acabo con una condena de cinco años y diez meses de cárcel para el exjugador de balonmano, don Felipe marcó distancias con la pareja e incluso revocó el título de duquesa de Palma a su heremana después de que la Infanta rechazase renunciar a sus derechos dinásticos. Otro de los asuntos que más interrogantes suscita es el posible regreso del rey Juan Carlos de Abu Dabi, donde se trasladó temporalmente el 5 de agosto de 2020. Según ha contado Pedro Campos, gran amigo del padre de don Felipe y patrón de El Bribón, le esperan en Sanxenxo en el mes de junio con motivo de la presentación del campeonato de regatas Xacobeo 6mR Worlds 2022, una de sus grandes pasiones.