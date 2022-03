El vestido favorito de la reina Letizia se cuela en la boda de Jaime de Borbón-Dos Sicilias

Loading the player...

Si algo no falta en el vestidor de la reina Letizia es la variedad de estilos, de combinaciones y de firmas. Pero, por supuesto, ella también tiene sus favoritos, diseños a los que recurre una y otra vez con la seguridad de que no le van a fallar. Una de estas prendas que ocupan un lugar privilegiado en su armario es el vestido verde de Sandro Paris con estampado pañuelo. Se lo hemos visto lucir hasta en siete ocasiones, dos de ellas, en los últimos días. Esta creación no solo ha conquistado a la Reina: Sonsoles Ónega también lo ha llevado frente a las cámaras y el vestido incluso se ha colado en la reciente boda de Jaime de Borbón-Dos Sicilias y Lady Charlotte Lindesay-Bethune en Palermo, Italia. Dale al play y no te lo pierdas.

