La reina Letizia aún no ha recibido la vacuna contra el coronavirus Según señalan fuentes de Casa Real al programa 'Ya es mediodía', no existe ningún problema

La reina Letizia todavía no se ha vacunado contra el coronavirus. De acuerdo al programa Ya es mediodía que han consultado fuentes oficiales de Casa Real, la esposa de Felipe VI por el momento no habría recibido la dosis de la vacuna del COVID-19. Tanto el Palacio de la Zarzuela como la Comunidad de Madrid confirman que aún no se ha vacunado pero que no existe ningún problema, ya que aún queda mucha gente por inmunizar. Casa Real alega que cada uno es libre de elegir el momento para hacerlo, ya que el sistema sanitario de Madrid permite retrasar la cita sin inconveniente alguno. De cualquier modo, insisten en que la noticia de su vacunación se dará a conocer cuando se produzca. Esta información ha trascendido cuando los Reyes presiden la apertura del Año Jacobeo 2021 y, como dos peregrinos, recorren el camino de Santiago desde Roncesvalles.

El rey Felipe VI recibió el pinchazo el pasado 29 de mayo. Según informaron fuentes de Zarzuela, el jefe de Estado, que en enero cumplió 53 años, recibió la vacuna, tal y como le correspondía por franja de edad. Sin embargo, su esposa, de 48 años, aún no se han puesto la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus mientras que casi el 95% de los mayores de 45 años ya han recibido la primera inoculación del fármaco. Solo quedaría un 5,6% de madrileños de esa franja sin inmunizar, y en ese pequeñísimo porcentaje de personas se encuentra la Reina, tal y como han informado desde el programa presentado por Sonsoles Ónega, amiga de doña Letizia. Los residentes en Madrid nacidos en 1972, como es el caso de doña Letizia, comenzaron a ser citados para recibir su dosis de la vacuna a finales junio y un alto porcentaje ya tiene la pauta completa. La convocatoria, que realiza el Servicio Madrileño de Salud, se realiza a través de un mensaje de móvil en el que figura la fecha y el lugar de vacunación y que debe ser confirmado por el usuario.

Don Felipe fue vacunado el pasado mes de mayo tras los actos del Día de las Fuerzas Armadas en el Wikink Center de Madrid. Hasta este recinto, ubicado en el barrio de Salamanca de la capital, llegó acompañado de Juan Martínez, como jefe del servicio médico de la Casa, y eld viceconsejero de Sanidad de Madrid, Antonio Zapatero. Sin embargo, no se hicieron públicas imágenes oficiales ni detalles de la vacuna que se administró al monarca. El Rey se sumaba así a la lista de royals vacunados, de la que forman parte también los duques de Cambridge, Federico de Dinamarca, los Grandes Duques de Luxemburgo, los reyes Harald y Sonia de Noruega, los reyes Carlos Gustavo y Silvia de Suecia, la reina Isabel II, Carlos de Inglaterra y Camilla de Cornualles, el emperador Naruhito o la reina Sofía, que fue vacunada en el mes de abril.

El pasado 18 de junio la Familia Real hizo entrega de las condecoraciones de la Orden del Mérito Civil a 16 mujeres y 8 hombres que han estado en primera línea durante la crisis sanitaria. La distinción, con la que se reconoció el compromiso personal y la contribución social de algunos ciudadanos, la entregó el monarca acompañado de doña Letizia y sus hijas, la princesa Leonor, que al igual que su padre lleva el Toisón de Oro en la solapa, y la infanta Sofía, quienes ya estuvieron en este mismo acto en el año 2019. El Rey se dirigió a los condecorados, a los que trasladó el respeto y la admiración de toda la sociedad española y transmitió un mensaje de esperanza indicando que "todo indica que estamos dejando atrás la pandemia".