Familia, trabajo y viajes, los ejes de la vida de la infanta Cristina al cumplir 56 años

El 13 de junio es una fecha destacada para la infanta Cristina puesto que es su cumpleaños. La hermana mediana del rey Felipe, cuyo nombre completo es Cristina Federica Victoria Antonia de la Santísima Trinidad de Borbón y Grecia, llega este domingo a los 56 años, una nueva vuelta al sol que guarda algunas diferencias con las anteriores ya que sus circunstancias han cambiado. Aunque la tía de la princesa Leonor y la infanta Sofía sigue teniendo su residencia fijada en Ginebra desde 2013, para poder estar el máximo tiempo posible con su marido se desplaza siempre que puede a España, donde estuvo, por ejemplo, la pasada Semana Santa o durante las vacaciones navideñas.

La nueva situación de Iñaki Urdangarin le permite tanto a él como a la Infanta acercarse poco a poco a la normalidad y verse con más frecuencia aunque no todos estos encuentros salgan a la luz. "Su relación sigue siendo indestructible. Se las arreglan para encontrarse en secreto, aunque no trascienda, al igual que en la época de Brieva, cuando no se pudo conseguir un solo testimonio gráfico de las visitas a la cárcel de doña Cristina… Y siguen igual de unidos", cuentan a ¡HOLA! fuentes cercanas al matrimonio, que lleva ya 23 años (se casaron en octubre de 1997 en Barcelona).

Cabe recordar que a comienzos de 2020, a Iñaki le fue concedido el tercer grado penitenciario. De esta manera dejaba la cárcel de Brieva (Ávila) en la que estuvo desde junio de 2018 por el caso Nóos e iniciaba una nueva etapa en la cárcel de Zaballa (Álava), donde duerme de lunes a jueves y en la que, previsiblemente, cumplirá el resto de condena, hasta 2024. El marido de la infanta Cristina tiene permiso para salir diariamente a trabajar en un despacho de abogados como consultor, una labor que sucede a la que hacía como voluntario en el centro Don Orione de Madrid. Los fines de semana puede dormir en casa de su madre y pasar tiempo tanto con ella como sus hermanos puesto que todos ellos viven en Vitoria.

Familia y trabajo

El día a día de la infanta Cristina se desarrolla en Suiza, donde el año pasado se mudó a una nueva casa. En el país alpino sigue adelante con sus compromisos profesionales. Cabe recordar que lleva prácticamente tres décadas vinculada a la Fundación La Caixa (empezó ejerciendo como Coordinadora de Programas del Tercer Mundo) y también es la presidenta del patronato del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal). Además, al igual que hacía cuando vivía en Nueva York, donde estudió un master en Relaciones Internacionales, y en París, donde prácticas en la sede de la Unesco, la hermana de Felipe VI se encarga personalmente de hacer la compra y cocinar. Además, organiza su tiempo para poder quedar con las amigas que ha hecho en esta etapa, practicar deporte...

La prioridad de doña Cristina son sus hijos, aunque en estos momentos tan solo vive con ella Irene, quien cumplía 16 años la semana pasada. La nieta de don Juan Carlos y doña Sofía, quien se lleva tan solo unos meses con su prima Leonor, se mantiene al margen del foco mediático y son escasas las ocasiones en las que se ha dejado ver públicamente. La benjamina de los Urdangarin de Borbón está centrada en sus obligaciones académicas ya que es una estudiante muy aplicada de la ‘Escuela Internacional de Ginebra’ además de una apasionada de diferentes disciplinas deportivas como el esquí o la vela. A finale del año pasado acudía con su madre a la boda de Philippos de Grecia y Nina Flohr celebrada en Saint-Moritz tal y como mostró la revista ¡HOLA!

La joven tiene una excelente relación con sus hermanos mayores, pero ellos ya no están en Suiza. El mayor, Juan Valentín, vive en Madrid mientras que Pablo Nicolás, el segundo, reside en Barcelona tras pasar por Alemania y Francia. En la ciudad condal acude a la EU Business School y además entrena con el equipo del Balonmano FC Barcelona en la segunda categoría, siguiendo de esta manera los pasos de su padre como deportista y como jugador blaugrana. Por su parte, Miguel vive en Londres, donde cursa la carrera de Ciencias del Mar.