Doña Letizia se suma a la conmoción general por el asesinato de las menores de Tenerife y Sevilla

Desde que a finales de abril se conoció la desaparición en Tenerife de las pequeñas Olivia (seis años) y Anna (un año), junto a su padre, Tomás Gimeno, su búsqueda ha sido incesante y la esperanza de encontrarlas con vida se ha mantenido en todo momento hasta que la tarde de este jueves se cumplía el peor de los presagios. La mayor de las niñas aparecía sin vida en el mar, causando una gran conmoción. La reina Letizia, en su último acto público, ha querido trasladar su cariño a la familia y también a los seres queridos de Rocío Caíz, que ha sido asesinada por su exnovio. "Creo que es difícil esta mañana evitar la expresión de dolor y de tristeza por el asesinato de menores según las noticias que nos han golpeado en las últimas horas. Me refiero a las niñas de Tenerife y a una niña asesinada en una localidad sevillana, una menor de 17 años. No creo que haya nadie que no intente ponerse en la piel de todas las personas que aman a estas menores asesinadas", ha dicho.

Loading the player...

-La reina Letizia vuelve a sentirse periodista, dos veces en el mismo día

-El sentido recuerdo de don Felipe y doña Letizia a las víctimas del terrorismo

Durante la clausura de la tercera edición del “Santander WomenNOW Summit”, que convierte Madrid en la Capital Europea de las Mujeres y en el epicentro internacional del debate sobre la igualdad y el liderazgo femenino, doña Letizia ha intervenido y lo primero que ha hecho en su discurso es hacer referencia a estos fallecimientos que han roto el corazón de la sociedad, que no deja de enviar mensajes de condolencia y compartir fotos de dos pequeñas sirenas que representan a las hermanas de Tenerife. Además de las palabras de la madre de la princesa Leonor y la infanta Sofía, en las últimas horas los representantes del mundo político y muchos rostros conocidos como Paula Echevarría, Pastora Soler, Toni Acosta, Norma Duval, Juan Peña o Kiko Rivera, entre otros, se han mostrado devastados ante estas noticias.

VER GALERÍA

En las últimas horas los homenajes por las pequeñas de Tenerife no dejan de sucederse. El Colegio Alemán de Santa Cruz de Tenerife, del que Olivia era alumna, ha guardado un minuto de silencio, al igual que instituciones como el ayuntamiento de Buenavista Norte o la Delegación del Gobierno en Canarias. Además, se han convocado concentraciones en diferentes puntos del mapa. Mientras tanto se han intensificado las labores de búsqueda en el mar por parte del buque oceanográfico para localizar a la pequeña Anna y a su padre, que es el presunto asesino. Cabe recordar que Tomás y Beatriz estaban separados y él huyó en una embarcación con las menores. "No vas a volver a ver a las niñas jamás. Tampoco a mí. Yo me haré cargo de ellas", le dijo a su expareja en su última conversación. Ella en todo momento creyó que Tomás estaba con las niñas en América Latina y se mantuvo firme en esta teoría hasta el último momento.

VER GALERÍA

El caso de Rocío Caíz

La otra noticia a la que ha hecho referencia doña Letizia es el asesinato de Rocío Caíz, una joven de 17 años y madre de un hijo de cuatro meses que desapareció el pasado 3 de junio en la localidad sevillana de Martín de la Jara. Su exnovio, al que fue a visitar a su domicilio para recoger un carrito de bebé, se ha declarado ahora culpable ante la Guardia Civil y ha confesado que él la mató ese mismo día, la descuartizó y metió los restos en varias bolsas que tiró tanto en un contenedor como en diferentes lugares de las afueras del municipio de Estepa. Ahora las fuerzas de seguridad rastrean la zona.