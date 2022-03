¿Pasarán la Navidad en familia? Escuchamos por primera vez a Pablo Urdangarin, nieto del rey Juan Carlos

Loading the player...

En una Navidad tan atípica como llena de interrogantes se desconoce, por el momento, cómo la pasarán el rey Juan Carlos y su familia. Fuentes de su entorno han confirmado a Efe que no regresará a España para las fiestas debido a su condición de pesona de alto riesgo. En el mismo día en que la Casa Real ha desmentido que don Juan Carlos esté ingresado en una clínica de Abu Dhabi, como se había publicado, su nieto Pablo Nicolás Urdangarin se ha pronunciado sobre las Navidades familiares. El hijo de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, que recientemente cumplió 20 años, suele ser muy discreto y no le habíamos escuchado hacer declaraciones hasta ahora. Preguntado por la salud de su abuelo, ha respondido a la cuestión de si piensan reunirse para pasar estas fechas señaladas. Dale al play y no te lo pierdas.

-Pablo Nicolás Urdangarin cumple 20 años, ¿cómo es la vida del segundo hijo de la infanta Cristina?