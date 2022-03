La princesa Leonor estrena mochila y complementos en su vuelta al colegio

Loading the player...

La princesa Leonor ha vuelto al colegio madrileño Santa María de los Rosales en el año más atípico. La hija de don Felipe y doña Letizia comenzó hoy 4º de la ESO, y aunque su hermana no empieza el curso hasta dos días más tarde, la infanta Sofía ha querido acompañarla en el coche. El Rey ha sido el encargado de llevarla al colegio mientras doña Letizia se ha quedado en casa, siguiendo las advertencias sanitarias que solicitan que solo vaya un progenitor al centro. Pero estos no son los únicos cambios que ha experimentado la princesa Leonor en comparación con el año pasado: observando su mochila con atención, se perciben variaciones en los llaveros y parches que la adornan. Dale al play y no te lo pierdas.