Lo que tienen en común los últimos 'looks' de la reina Letizia

El blanco siempre ha sido el color característico de las islas Baleares, especialmente de Ibiza. Doña Letizia lo sabe muy bien y quizás por eso lo eligió casi exclusivamente para sus conjuntos durante las últimas apariciones. Además, los looks elegidos por la Reina se adaptaron a la perfección a la temporada estival: vestidos holgados con los que no pasar calor y cómodo calzado para no tropezar por los adoquines de la ciudad, unas alpargatas que ya se han convertido en la seña de identidad de doña Letizia en eventos más desenfadados. Las altas temperaturas también las ha combatido con sus peinados utilizando una coleta alta que le favorece mucho. Solo ha habido un día en el que la Reina se ha 'saltado' estos puntos en común. Dale al play y no te lo pierdas.