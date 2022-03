Victoria Federica, escapada a Roma con Jorge Bárcenas

Desde que este verano se conocieron gracias a unos amigos comunes, Victoria Federica y Jorge Bárcenas comparten cada vez más tiempo juntos. La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar no deja de hacer planes con el joven DJ, con el que ahora se ha desplazado hasta Italia, concretamente a Roma, donde están teniendo un fin de semana lleno de diversión y momentos inolvidables. En la ciudad eterna, Adrián Lozano y él eran los encargados de amenizar con su música la fiesta organizada la noche del viernes en la discoteca Shari Vari Playhouse, donde llenaron de energía al público, del que formaban parte algunas personas de su círculo íntimo como Loti Suárez y la sobrina de Felipe VI.

Victoria Federica se lo pasó en grande durante la velada, para la que apostó por un total look black compuesto por pantalones, camiseta con pronunciado escote en V y un bandeau negro. La nieta de los reyes Juan Carlos y Sofía no solo cantó y bailó al ritmo de canciones como Yeah 3X, de Chris Brown o Tones and I, sino que grabó con su propio teléfono móvil algunos de los momentos. Imágenes que han querido compartir tanto Adrián Lozano como Jorge Bárcenas y el italiano Domenico Talesa, un conocido DJ que también se sumó a la fiesta.

Antes de acudir a la discoteca, Jorge compartía varias imágenes visitando algunos de los lugares más emblemáticos de Roma como el Coliseo o la Fontana di Trevi, lugares turísticos a los que, probablemente, también se acercaron Victoria Federica y el resto del grupo. De hecho, durante la cena, para la que eligieron el Restaurante Enoteca Trastevere, ubicado en uno de los barrios más populares de la ciudad, Adrián Lozano publicaba fotos de los platos, en los que quedaba patente que era siete comensales los que estaban sentados en la mesa.

Fue en ¡HOLA! donde se publicaron recientemente en exclusiva las imágenes que evidencian que la amistad entre Victoria Federica y Jorge es cada vez más sólida. Los jóvenes protagonizaban a la salida del gimnasio unas imágenes muy cariñosas, caminando abrazados por la calle. Una complicidad de la que ellos hacen gala con frecuencia, y es que cabe recordar que semanas atrás era el propio DJ quien mostraba una foto de ambos tomando algo con las manos entrelazadas durante un momento de relax en una fiesta de la discoteca Blackhaus, ubicada a las afueras de Madrid.

La escapada de Victoria Federica y Jorge Bárcenas a Italia llega escasos días después de saber que la prima de la princesa de Asturias mantuvo hasta hace unos meses una relación sentimental con Gonzalo Caballero. Tras su grave cogida, el diestro explicaba en un excepcional reportaje publicado por ¡HOLA! que fue él quien decidió romper el romance ya que prefería centrarse en su profesión. Eso sí, se deshace en halagos con la joven, con quien sigue manteniendo una gran amistad. "Victoria es maravillosa, con unos valores y una educación que harían que cualquiera se enamorada de ella. Tiene un corazón único… No queda hoy gente así”, ha contado en el número que está a la venta en tu quiosco habitual.

