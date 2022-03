Felipe VI y doña Sofía hablan de la operación del Rey: 'Estamos muy contentos, todo perfecto'

Cuatro horas después de su llegada a la clínica Quirón de Pozuelo de Alarcón, don Felipe y doña Sofía abandonaban el centro con una enorme sonrisa y llenos de tranquilidad tras poder reunirse con el rey Juan Carlos después de su intervención quirúrgica, que estaba programada desde el pasado mes de junio a pesar de que se hizo pública esta misma semana. Aunque la doctora Lucía Alonso había explicado poco antes ante los medios que la operación " ha transcurrido sin incidencias y ha consistido en la realización de tres bypass coronarios", el Rey ha ampliado la información.

Antes de montar en el coche, el jefe de Estado se ha acercado a los medios de comunicación allí presentes y ha explicado que todos están "muy contentos" por cómo se ha desarrollado la cirugía, que se ha prologado durante más de cuatro horas. "Todo ha ido perfecto y se ha desarrollado en el tiempo previsto, dentro de la horquilla previsible porque no se sabía el tiempo exacto, no ha habido ninguna complicación", comentaba no sin antes recalcar el buen trabajo de los profesionales que se han puesto al frente. "Estamos muy contentos con el trabajo del equipo médico, del cirujano", señalaba. Justo en ese momento, doña Sofía apuntaba a que su marido "está en buenas manos". Cabe recordar que ha sido intervenido por Alberto Forteza, jefe del equipo médico de Cirugía Cardiaca, considerado uno de los mejores profesionales de este campo.

Al ser preguntado por cómo vivía el Rey las horas previas a esta intervención, don Felipe ha explicado que su padre no estaba nervioso cuando la noche del viernes ingresó en el hospital sino que en todo momento ha mantenido su habitual forma de ser y el optimismo que le caracteriza. "Ya lo visteis vosotros. Estaba como es él, animado y dándonos tranquilidad", compartía. Un estado que ha mantenido durante todo el verano, meses en los que ya conocía su dolencia cardiaca, algo que no le ha impedido seguir adelante con sus planes estivales.

Por el momento, don Felipe y doña Sofía han sido los únicos miembros de la familia Borbón que se han acercado a ver a don Juan Carlos, pero el monarca ha adelantado que a lo largo de los próximos días, "en cuanto pueda recibir visitas", acudirán tanto la reina Letizia como la princesa Leonor y la infanta Sofía. "Estaremos todos por aquí", confirmaba.

