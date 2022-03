De su amor al sonado 'desencuentro', Sagrario Ruiz de Apodaca cuenta cómo lo vivió la Reina

Ha pasado ya un año desde que la cadena pública alemana ZDF decidiera poner en marcha De profesión: Reina, en el que se retrata la vida de Máxima de Holanda, Matilde de Bélgica y la reina Letizia. Un documental, que se emite este sábado, en el que la periodista Julia Melchior ha seguido durante doce meses a la mujer del jefe de Estado español en sus diferentes actos públicos, permitiendo así acercar a los espectadores una imagen hasta ahora desconocida de la Reina, su faceta más cotidiana y personal, cómo es detrás de los focos. Algo a lo que también ha ayudado el hecho de que este programa cuenta con testimonios de personas muy cercanas a ella como Sagrario Ruiz de Apodaca.

Julia Melchior nos cuenta su experiencia con la Reina una anécdota inolvidable

La corresponsal en Roma de RTVE conoció a doña Letizia cuando ambas trabajaban en la cadena pública en Madrid, donde se creó entre ellas un vínculo muy especial que se ha mantenido intacto a pesar de que sus caminos hayan tomado direcciones diferentes. La mujer de Lorenzo Milá fue testigo en primera persona del "sí, quiero" de don Felipe de Borbón y su amiga, que se convirtió aquel 22 de mayo de 2004 en princesa de Asturias. Pero, además, vivió los inicios del romance entre Letizia y el hijo de los reyes Juan Carlos y Sofía, que consiguieron mantener en completo secreto su relación, de la que conocemos más detalles gracias al citado documental.

Al ser preguntada por el discreto inicio de la historia de amor entre los ahora Reyes de España, Sagrario ha reconocido que ni ella ni los compañeros de la redacción de los Informativos sabían que la presentadora estaba viéndose con el entonces heredero al trono. De hecho, asegura que ella tampoco sospechó porque no vio nada raro en Letizia. "Lo único que noté fue que empezó a llegar a la redacción más arreglada, más coqueta. Me acuerdo que me llamó la atención que normalmente llevaba siempre pantalón vaquero, siempre bien, pero muy casual. Sin embargo, ese verano la vi con un vestido, algo que me sorprendió un poco, pero nada más. No teníamos ni idea que estaba saliendo con el príncipe", asegura Sagrario.

La cuñada de Mercedes Milá también ha hablado de la relación de doña Letizia con los Borbones y de cómo fue este cambio radical de vida que tuvo cuando se hizo público que era la prometida de don Felipe. "Le costó entrar en la Casa Real y renunciar a su libertad", reconoce Sagrario, quien pone de manifiesto que la amplia experiencia de la Reina como periodista es algo que la ha ayudado a la hora de cumplir con sus compromisos oficiales, que abarcan temáticas distintas. "Ella estaba acostumbrada a cubrir cualquier evento", cuenta.

Sagrario también ha hablado del vídeo que se hizo viral y que tenía como protagonistas a doña Letizia, sus hijas y su suegra en la Misa de Pascua de 2018. Unas imágenes que generaron un gran revuelo y que provocaron un aluvión de críticas a la Reina. "Se olvidó de dónde estaba y de quién era. Se equivocó, pero considero que la reacción fue desmesurada. Es una escena que no fue afortunada, pero es verdad que luego el linchamiento al que se sometió a Letizia en los medios de comunicación, la cantidad de tinta en los periódicos hablando de esto, en las noticias... Creo que fue excesivo", explica esta periodista que forma parte del hermético círculo íntimo de la mujer de Felipe VI.

