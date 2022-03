Los pendientes de Leonor: con forma de libélula y de una de las marcas preferidas de su madre La Princesa de Asturias ha lucido un discreto accesorio con su look veraniego

Este miércoles los Reyes han dado comienzo a sus vacaciones en Mallorca y solo un día después hemos podido ver al monarca con doña Letizia y sus hijas en el puerto, donde han visto partir a don Felipe en la regata. Los looks de la Familia Real han destacado por su estilo relajado para esta primera salida pública pero en el estilismo de la Princesa de Asturias ha destacado un sencillo pero llamativo detalle: los pendientes.

VER GALERÍA

Se trata de los pendientes mini tombo de la marca Gold&Roses. Su forma está inspirada en la silueta de una libélula y su nombre es precisamente el nombre de este insecto tan reproducido en el mundo de la moda en japonés. Los samuráis, antiguos guerreros japoneses utilizaban a estos pequeños voladores como emblema y símbolo de la buena fortuna. Estas discretas joyas son de oro blanco de 18 quilates y 0,05 quilates de diamantes y tienen un precio de 435 euros y hacen envíos en toda la península.

Esta marca es una de las preferidas de su madre, que ya ha llevado en otras ocasiones joyas de esta casa. De hecho en el posado de Mallorca de 2017 estrenó un diseño en oro amarillo de 18 quilates de la colección Milky Way. Era de un modelo con una cadena que se puede ajustar a la altura deseada y se enhebra por detrás de una estrella a través de un ojal (239 euros).

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Más recientemente la hemos visto luciendo los pendientes modelo Crawler de la colección Skyline (1.565 euros). Los estrenó en la inauguración del curso escolar 2018/2019 en el C.P. Baudilio Arce y en el I. E. S. Doctor Fleming de Oviedo (12 de septiembre de 2018) y los volvió a lucir el 19 de julio en una audiencia en el Palacio de la Zarzuela.

En cuanto al look con el que la princesa Leonor ha conjuntado estas joyas, la princesa Leonor ha vuelto a optar para su primer día de vacaciones familiares por el que es uno de los colores predilectos de su armario: el azul. En concreto, una camiseta de manga corta de rayas bicolor de Massimo Dutti, rebajada a 19,95 euros, que hacía juego con el pantalón corto blanco. Aunque todavía no ha estrenado su agenda real, a partir de septiembre de este año sus apariciones serán más habituales, parece estar tomando nota de los trucos de estilo de las mujeres de la realeza europea ya que escogió como calzado unas alpargatas en color nude. Un calzado que no falta en el armario de las royals al combinar con todo tipo de colores.

VER GALERÍA

La Reina y sus hijas han visto cómo el Rey se preparaba antes de salir hacia el campo de regatas un año más con el Aifos. El verano pasado, después de tres años sin ir al Real Club Náutico, doña Letizia, Leonor y Sofía sorprendieron al rey Felipe recibiéndolo en el muelle, tras la última jornada de regatas, pero esta ha sido la primera vez que le han acompañado en su primer día de competición en la Regata de Vela 38º Copa del Rey MAPFRE.