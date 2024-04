Solitaria y contradictoria, así ha sido la presencia del príncipe Joaquín en la proclamación de su hermano Federico

La presencia del príncipe Joaquín en la abdicación de su madre, la reina Margarita, y en la posterior proclamación de su único hermano como Federico X como nuevo rey de Dinamarca ha sido un asunto delicado desde que se anunció el relevo en la Corona danesa. La Casa Real lo sabía ya que su portavoz tuvo que salir al paso para explicar que el príncipe Joaquín sí que vendría desde los Estados Unidos pero su mujer, la princesa Marie, no. Ella se quedaría en Washington con los niños y así ha sido: el príncipe Joaquín aterrizó en Copenhague con las horas contadas y para estar presente en la recepción que los nuevos reyes han ofrecido en el palacio de Christiansborg.

El segundo de los dos hijos que tuvo la reina Margarita con el fallecido príncipe Henrik es uno de los invitados a la breve (se calcula que de unos diez minutos) que los nuevos reyes ofrecen en en el castillo de Christiansborg con motivo de la proclamación. Los invitados a este acto son "representantes de alto nivel de Dinamarca" entre los que se encuentran la Primera Ministra, Mette Frederiksen; el presidente del Parlamento danés, Søren Gade; el obispo de la diócesis de Copenhague, Peter Skov-Jacobsen; o el primer ministro de las Islas Feroe, Aksel Vilhelmsson Johannesen.

El papel del príncipe Joaquín en este día clave para la Corona danesa ha sido contradictorio desde el principio, por un lado la jefa de prensa del Palacio Real, Lene Balleby, explicaba que el príncipe venía a título familiar y que no se había previsto ningún papel oficial ni para la abdicación ni para la proclamación. Sin embargo, cuando la prensa danesa preguntó los motivos de la ausencia de la princesa Marie, las conclusiones fueron confusas, ya que se añadió que el príncipe Joaquín tiene un papel constitucional y su mujer no, un argumento que entraba en contradicción con la declaración de que venía a título familiar. A día de hoy el príncipe Joaquín, está en la línea sucesoria y que es el único hermano del rey, aunque no ocupa la posición de regente porque no cumple dos requisitos clave: dedicarse a tiempo completo a la institución y vivir en el país.

De un tiempo a esta parte, todo lo que rodea al príncipe Joaquín es motivo de controversia o al menos eso se deduce leyendo la prensa danesa y las últimas encuestas que venían a señalar que la Familia Real es un éxito entre los daneses a excepción de los príncipes Joaquín y Marie, cuya popularidad se ha resentido después de la crisis familiar a causa de la decisión de la soberana de quitarles los títulos reales a los cuatros hijos del príncipe.

Al parecer, lo que podría no haber gustado en Dinamarca, fue que la pareja aireará ante la prensa las desavenencias con la reina y el conflicto familiar. Según explica la cadena pública danesa, eso fue lo que provocó que el príncipe Joaquín cuente con un apoyo del 38% de los encuestados, mientras que su mujer llega al 41%. Mientras que el nuevo rey Federico, cuenta con el 86% a su favor y su mujer, la reina Mary, llega al 89%. Aunque también hay que recordar que ellos son los que menos actos oficiales tienen y su presencia en Dinamarca es mucho más limitada, sobre todo desde el 2020 cuando se instalaron en París, la antesala de su mudanza a los Estados Unidos.