Mary de Dinamarca cuenta cómo se siente la reina Margarita horas antes de ser operada

El 22 de febrero Margarita de Dinamarca tendrá que pasar por el quirófano a causa de unos problemas de espalda que padece desde hace tiempo. Tras la cirugía, que se hará en el Rigshospitalet de Copenhague, tendrá que centrarse en la rehabilitación, lo que supone un cambio en la agenda oficial establecida. El príncipe Federico reemplazará en algunos actos a su madre en compañía de su esposa, quien precisamente ha explicado cómo está la Reina, de 82 años, en estas horas previas a su ingreso. La princesa Mary ha acudido este lunes a un acto público en el que ha explicado que la monarca afronta su operación de buen humor.

Durante la presentación de los premios Elite Research del Ministerio de Educación e Investigación, la esposa del heredero al trono danés ha asegurado: "Por supuesto, piensas mucho en ello. Pero ella está de buen humor. Ella es genial". En estos días antes de la operación, la reina Margarita ha aprovechado para desconectar en plena naturaleza y se ha instalado en el pabellón de caza de la localidad de Trend, ubicada en el norte de Jutlandia. Se trata de un lugar lleno de recuerdos que la conecta directamente con su infancia ya que es donde pasó las navidades desde la coronación de su padre hasta que contrajo matrimonio con Henrik de Dinamarca. Ya ha regresado a Amalienborg para ser operada.

No es la primera vez que Margarita de Dinamarca pasa por el quirófano aquejada de la espalda, hace dos décadas fue intervenida de estenosis espinal. La Casa Real no ha especificado si la Reina padece el mismo problema u otro, tan solo han explicado que "recientemente su situación ha empeorado". En los últimos actos hemos podido comprobar que goza de una excepcional salud y no ha dado muestras de agotamiento, pero sí ha optado por sentarse en algunos actos oficiales que requerían permanecer bastante tiempo de pie.

Su entrevista más sincera

Antes de su intervención, la reina Margarita se ha sincerado como nunca. En una larga entrevista concedida al periódico Weekendavisen ha reflexionado sobre el pasado, frente y futuro de la Casa Real, ha hablado sobre Vladimir Putin y la guerra de Ucrania, de las relaciones con otras monarquías... También se ha pronunciado sobre la gran polémica que ha vivido la Corte en la última etapa por su decisión de despojar a cuatro de sus nietos, los hijos del príncipe Joaquín, de sus títulos. "No estoy feliz de entrar en eso, si soy honesto. Todavía es pronto para hablar de eso. Para mí, ha sido importante que Federico (el príncipe heredero) no tenga que tomar tal decisión. Era mejor que fuera yo", indicaba.

