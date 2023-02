Margarita de Dinamarca se sincera como nunca: de la polémica retirada de títulos a sus nietos a las visitas secretas a Isabel II

No es habitual que un miembro de la realeza conceda entrevistas, pero Margarita de Dinamarca, que va a someterse a una operación de espalda, ha querido abrir su corazón para Weekendavisen, un periódico danés del que es lectora habitual. A lo largo de las páginas se ha descubierto como La reina sin filtro, título que ha dado a esta charla Martin Krasnik, el periodista que firma la extensa publicación para la que necesitaron dos días de conversaciones. La única mujer reinante de todo el mundo, de 82 años, ha hablado de su papel institucional, de su legado, de las relaciones con otras monarquías, de televisión, de la guerra de Ucrania y de la gran polémica que ha generado la decisión de despojar a cuatro de sus nietos de los títulos de príncipes que ostentaban hasta el 1 de enero de este año, cuando han pasado a ser condes de Monpezat.

VER GALERÍA

-Los datos más sorprendentes de Margarita de Dinamarca, una Reina distinta a todas

-Ya está lista la tumba en la que será enterrada Margarita de Dinamarca... y no te dejará indiferente

"No estoy feliz de entrar en eso, si soy honesto. Todavía es pronto para hablar de eso. Para mí, ha sido importante que Federico (el príncipe heredero) no tenga que tomar tal decisión. Era mejor que fuera yo", ha indicado la hermana de la reina Ana María de Grecia sobre su movimiento para reducir la monarquía y seguir de esta manera con la misma estela de otros países. Cabe recordar que su decisión generó un enorme revuelo y malestar en el seno de la Familia Real. Una situación a la que la monarca se refirió incluso en su discurso de Año Nuevo. Tanto el príncipe Joaquín como su esposa, la princesa Marie, y su exmujer, la condesa Alexandra, mostraron abiertamente su descontento. Además su nieto mayor, Nicolás de Dinamarca, ha explicado que es "una sensación extraña y una experiencia que hubiera preferido no tener".

Tras 51 años en el trono, Margarita de Dinamarca considera que lo importante "es que crezcas de corazón junto con tu país y te conectes profundamente con él". Este es el ideal que ha seguido y tiene la certeza de que en el futuro también lo seguirán su primogénito, Federico de Dinamarca, y su nieto, el príncipe Christian. Siente plena confianza en que su primogénito mantendrá su legado y tendrá por parte del pueblo el mismo cariño que ella ha recibido en más de medio siglo. Ha reconocido que su mirada está enfocada hacia adelante, al futuro de la Casa Real.

VER GALERÍA

-Se revelan las causas de la ruptura de la condesa Alexandra en su 'annus horribilis'

Su amistad con Isabel II

La reina Margarita ha dedicado también unas palabras de cariño a Isabel II, a la que ha descrito como un modelo a seguir y una persona maravillosa y sencilla. Estuvo presente en funeral de Estado por la histórica monarca británica fallecida en septiembre de 2022 y ahora hemos podido saber que entre ambas existían no solo lazos familiares sino también una buena amistad. La monarca danesa ha contado que antes viajaba a Londres en Navidad y aprovechaban su estancia para verse. Cuando llegaba a la ciudad del Támesis la llamaba y la invitaba a almorzar en el Palacio de Buckingham, donde hablamos. A veces se sumaba el duque de Edimburgo, lo que hacía el encuentro "definitivamente agradable".

VER GALERÍA

Al hablar sobre los Windsor también ha dicho que no ha visto ningún capítulo de The Crown, serie de Netflix que aborda el reinado de Isabel II y los acontecimientos políticos y personales que marcaron a la soberana: "Conozco tan bien a la familia que me molestaría mucho si se dijeran cosas que ellos nunca dirían, o si hablaran de una manera de la que ellos no hablarían". Se espera que la reina Margarita o algún miembro de la realeza danesa asistan a la coronación de Carlos III el 6 de mayo en la Abadía de Westminster.