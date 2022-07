Félix y Nicolás de Dinamarca, los príncipes que decidieron dar un volantazo a su destino

Nicolás y Félix de Dinamarca se encuentran lo suficientemente lejos en la línea de sucesión al trono como para permitirse un punto de rebeldía. No son rebeldes, no obstante, porque para ello se requiere ir contra alguna autoridad que les pidiera lo contrario y los dos hijos del príncipe Joaquín y la condesa Alexandra siempre han contado con el apoyo de su familia. Aún así, los dos intentaron seguir el camino de la tradición, tan valorado en la realeza a la que pertenecen, pero ambos sintieron otra llamada: la de la moda. Primero fue Nicolás, ya consolidado como modelo, y ahora su hermano pequeño parece seguir exactamente sus pasos.

Hace tan solo un año, Félix de Dinamarca comenzaba su formación militar, igual que su padre, en la prestigiosa escuela militar de Varde. Era el mismo camino que había elegido su hermano unos años atrás, e igual que él, no tardó en darse cuenta que el Ejército no era lo que esperaba. "Puede que descubriera que no es exactamente lo que quería, pero aun así tengo el más profundo respeto por quienes están allí. Incluso en el poco tiempo que formé parte, sentí que aprendí algo", explicaba el joven príncipe en una entrevista en el diario danés Billed-Bladet.

Cuando decidió abandonar la academia militar solo un mes después de comenzar, la casa real alegó razones privadas, pero el paso que dió Félix el pasado mes de febrero parece indicar que comparte vocación con su hermano. Con solo 19 años, debutaba como modelo fotográfico para colección Reflect de la firma de joyería Georg Jensen, un sello que no falta en el joyero de su abuela, la reina Margarita. Se desconoce si será algo puntual o estamos ante un nuevo nombre del mundo de la moda. En cualquier caso, su decisión de cambiar de rumbo, lejos de causar un cisma familiar, solo ha suscitado apoyo entre los suyos.

"Me animó el apoyo que expresó públicamente nuestra madre", confesaba el Príncipe, que, por supuesto, también encontró comprensión y consejos en su hermano, que cuando tomó la misma decisión en 2018 también se encontró con la mano tendida de su familia. Su madre, la condesa Alexandra, siempre fue un alma libre, además de una mujer muy polifacética de la que tal vez han heredado su inclinación por las artes. La primera esposa de Joaquín de Dinamarca probó suerte en la literatura y hasta en la música, ya que en 2018 grabó su primer single.

El hijo de la reina Margarita no ha querido repetir errores del pasado. Cuando el príncipe Nicolás quiso dejar la academia dos meses después de su ingresó, su padre trató de evitarlo y en una entrevista en Billed-Bladet confesó que, tiempo después, se arrepintió de haber presionado a su hijo. No tardó en darse cuenta de que donde mejor exprimía su talento era sobre una pasarela como tuvo la ocasión de comprobar en el primer desfile que presenció de su hijo. “Invité a mi padre y a Marie a un desfile de Dior. Creo que quedaron completamente impresionados por el éxtasis y la euforia que se respira en el aire. Pienso que pensaron que era absolutamente emocionante y también creo que fue divertido tenerlos al margen”, contó el príncipe Nicolás, feliz de contar, como su hermano, con un respaldo familiar tan importante.