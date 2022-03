Vincent y Josephine de Dinamarca celebran su 11 cumpleaños con nuevos retratos ¡y muy bien acompañados!

Loading the player...

La Casa Real danesa tiene ante sí la primera gran celebración de 2022. Este 8 de enero los príncipes Vincent y Josephine, los hijos pequeños de Federico y Mary de Dinamarca, cumplen once años. Para celebrar el inicio de esta nueva vuelta al sol han compartido cuatro retratos diferentes de los mellizos, que han posado muy grandes y cambiados en su residencia del palacio de Frederik VIII para el objetivo de su madre, quien es una gran aficionada a la fotografía. Los nietos menores de la reina Margarita no aparecen solos en estas imágenes para el recuerdo sino que, muy cariñosos, comparten protagonismo con los nuevos integrantes de la familia: sus perritos. ¿Quieres ver las entrañables imágenes de los Príncipes? Dale al play y no te lo pierdas.

