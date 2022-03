Del 'piercing' al tupé o el corte 'bob': las apariciones más impactantes de la reina Letizia

Loading the player...

La reina Letizia ha sorprendido inaugurando su agenda de 2022 con un look que no ha pasado desapercibido en absoluto. Los Reyes han presidido la tradicional Pascua Militar del 6 de enero y, para la ocasión, doña Letizia ha optado por un largo vestido camisero en color azul. Pero lo que más ha llamado la atención es el pequeño piercing plateado que ha lucido en su oreja izquierda y que no le habíamos visto hasta ahora. No obstante, no es la primera vez que la reina Letizia logra impresionar con outfits rompedores e impactantes. Maquillajes transgresores, peinados a la última, minifaldas... dale al play y no te lo pierdas.

-El Rey, junto a doña Letizia, recuerda a las víctimas de la pandemia en la Pascua Militar