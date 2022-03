Mary de Dinamarca envía un cariñoso mensaje al futbolista Christian Eriksen

Da igual el resultado de los partidos o la camiseta que lleven los jugadores de la Eurocopa 2020, tanto los que forman parte de la competición como los que la siguen de cerca solo tienen un deseo: la pronta recuperación de Christian Eriksen, a quien ha mandado un mensaje la princesa Mary de Dinamarca deseándole lo mejor en su recuperación y elogiando el comportamiento de sus compañeros. "Lo más importante de esta noche es que Christian Eriksen se encuentra bien dadas las circunstancias. Fue conmovedor experimentar el increíble espíritu de equipo y el apoyo de jugadores y fanáticos después del gran susto que todos tuvimos", ha escrito la mujer del príncipe heredero al trono escandinavo. La tarde del sábado el deportista de la Selección danesa, que se enfrentaba a la de Finlandia, se desvanecía en medio del campo cuando el árbitro estaba a punto de pitar el final de la primera parte. Ese minuto 43 se hizo eterno para sus compañeros, sus rivales y sus familiares, que vivieron con angustia esos instantes que han dado la vuelta al mundo.

VER GALERÍA

Loading the player...

La mujer de Eriksen, consolada en el campo durante los momentos de angustia vividos en el partido de la Eurocopa

La reacción del capitán de la Selección, Simon Kjaer, no ha pasado desapercibida. Su rapidez fue decisiva para que todo quedara en un susto. El defensa del A. C. Milan (que curiosamente es uno de los máximos rivales del Inter de Milán, equipo de Eriksen) corrió hacia su compañero en cuanto vio que se desvanecía y no reaccionaba. Lo primero que hizo fue colocarse para que no pudiese tragarse la lengua. Además, mientras esperaba la entrada de los médicos en el césped del Parken Stadion intentó reanimarlo y después se colocó con sus compañeros rodeando al jugador para que esas impactantes imágenes de Christian inconsciente en el suelo no fuesen emitidas. También él junto a otros integrantes del equipo intentaron tranquilizar y ayudar a la mujer de su compañero y madre de sus hijos, Sabrina Kvist Jensen, que estaba presente en el encuentro y bajó al césped sin contener el llanto.

Los sanitarios lograron reanimar a Christian y lo trasladaron a un hospital en el que continúa ingresado y sometiéndose a pruebas. "Está despierto, responde de forma relevante y el corazón late", ha dicho Morten Boesen, médico del equipo danés, este domingo en rueda de prensa. También ha reconocido que no saben el motivo por el que sufrió esta parada y que prefiere que sean los cardiólogos los que especifiquen las consecuencias que esta dolencia puede tener para el jugador. Por su parte, el seleccionador ha explicado que ha podido hablar con Eriksen. "Christian estaba preocupado por nosotros. No recordaba mucho, por lo que preguntó cómo estaba el equipo. Christian es un gran jugador, pero también una gran persona. Me escribí con él durante la noche, y todo el equipo habló con él esta mañana. Pudimos ver su sonrisa. Nos preguntaba cómo estábamos. Pensó que el equipo estaba peor que él", ha reconocido con este tranquilizador mensaje.

VER GALERÍA

El príncipe Guillermo, también muy pendiente

No ha sido la princesa Mary de Dinamarca el único miembro de la realeza en mostrarse preocupada por lo ocurrido en el arranque de la Eurocopa 2020, en la que La Roja debutará la noche de este lunes contra Suecia en el sevillano estadio de La Cartuja. El príncipe Guillermo, que es un gran aficionado a este deporte y preside la Football Association, también escribió un mensaje: "Noticias alentadoras sobre Christian Eriksen, todos estamos pensando en él y su familia. Enhorabuena al equipo médico ya Anthony Taylor por su acción tranquila y rápida".