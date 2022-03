El sorprendente posado navideño de Margarita de Dinamarca con el traje típico de Groenlandia

En esta recta final del año, el espíritu navideño inunda a las Familias Reales, quienes envían sus tradicionales 'christmas' para transmitir sus mejores deseos en estas fiestas y también de cara al 2021 que está a punto de comenzar. Sin embargo, la reina Margarita de Dinamarca ha sorprendido con un posado muy diferente a lo que cabía esperar, sin abetos ni luces ni tampoco pesebres. La monarca del país escandinavo ha protagonizado una imagen perteneciente a su particular calendario de adviento en la que aparece con el bello paisaje de Nuuk (la capital de Groenlandia) como telón de fondo y con un colorido look que esconde un bonito significado. No en vano, la madre de Federico y Joaquín de Dinamarca luce el traje típico de esta isla perteneciente al Reino de Dinamarca para rendir homenaje a los artesanos de este país ubicado entre los océanos Atlántico Norte y Ártico.

En esta instantánea en la que aparece muy sonriente mirando a la cámara y desafiando a las bajas temperaturas, la reina Margarita luce un traje de Groenlandia Occidental que consiste, según detallan en la web oficial del Palacio danés, en un collar de perlas de colores, un anorak de mujer morado sin capucha con cuello recto y puños en piel de foca oscura. Además, su prenda incluye en la parte de abajo una banda de cuadros. En las mangas del abrigo hay un bordado de perlas y debajo va una camiseta forrada. Este conjunto se completa con unos pantalones cortos de piel de foca con decoraciones verticales de cuero rojo y bordados y unas botas (llamadas kamiks) rojas también adornadas.

Desde que comenzó su reinado en 1972, Margarita de Dinamarca ha lucido trajes típicos de las diferentes regiones de Groenlandia, hechos en su mayoría por la artesanía Kittat, donde enseñan a preservar esos métodos. Sin embargo, fue en su infancia, concretamente a los doce años, cuando tuvo su primer traje groenlandés. Fueron sus padres, Federico IX de Dinamarca e Ingrid de Suecia quienes se lo regalaron tras volver a casa después de un viaje a esta isla que tiene aproximadamente tres cuartas partes de su territorio cubiertas de hielo. Precisamente de este presente habló con cariño en 2015 durante una visita a la capital. “En 1952 mis padres estaban en un largo viaje del que trajeron como regalo del pueblo groenlandés trajes para mis hermanas y para mí. Nos fotografiaron en Graasten Castle y aquella imagen se difundió por todas partes. Y esa imagen ha tenido una larga vida, debo decirlo, porque a veces todavía tengo la alegría de encontrarla aquí en Groenlandia", contaba entusiasmada.

Unos planes navideños con cambios y también con tradiciones intactas

Poco antes de compartir esta imagen, la reina Margarita emitía un comunicado oficial para anunciar que celebrará la Nochebuena en el Castillo de Marselisborg. A su lado pasarán la noche del 24 de diciembre su hijo pequeño, Joaquín de Dinamarca, la mujer de éste, la princesa Marie, y cuatro de sus nietos, los príncipes Nicolás, Felix, Henrik y Athena. El resto de la familia no se sumará a esta celebración. Federico de Dinamarca, la princesa Mary y los príncipes Christian, Isabella, Vicent y Josephine estarán ese día en el Palacio de Frederik VIII en Amalienborg -también conocido como Palacio de Brockdorff-, su residencia oficial. El último día del año la monarca dará un discurso televisado a las seis de la tarde como todos los 31 de diciembre, pero el 1 de enero, sin embargo, no veremos a la Familia Real danesa celebrando una recepción en el castillo de Christiansborg.

