Con chándal y zapatillas: así celebran los hijos de Federico y Mary de Dinamarca las vacaciones Los príncipes Christian, Isabella, Vincent y Josephine han posado, vestidos de manera deportiva, para festejar su último día de clase antes del periodo no lectivo de otoño

Federico y Mary de Dinamarca están acaparando un gran protagonismo en las últimas semanas. Si el heredero al trono participó recientemente en un festival de ciencia, en el que se lo pasó a las mil maravillas, la agenda oficial de su esposa tiene cada vez más un mayor peso internacional. No obstante, el hijo de la reina Margarita ha querido ceder toda la atención a sus cuatro hijos en el último día de clase antes de las vacaciones de otoño. Vestidos con chándal y zapatillas de deporte, Christian, Isabella, Vincent y Josephine han posado felices y sonrientes en una imagen en la que nos muestran lo mayores que están, especialmente el primogénito que ya destaca por ser un chico muy alto. Unos niños de lo más deportistas que siguen la estela de su padre, un consumado runner y regatista.

Con un posado a las puertas de casa, los cuatro nietos de la reina Margarita han enmarcado su último día de clases. Vincent y Josephine, los más pequeños, han sido fotografiados en primer lugar con chandal y chaleco acolchado. Detrás, y siempre protectores, sus hermanos mayores, los príncipes Christian e Isabella. Destaca que el hijo mayor de Federico de Dinamarca está cada día más alto y mayor y ya saca casi un cabeza a su hermana mediana. Además de compartir esta imagen, el heredero al trono ha explicado que se celebra en el país el Día del Ejercicio Escolar, que este año se ha adaptado a las medidas sanitarias, que ha impuesto el coronavirus.

Aunque toda la familia es gran aficionada al deporte, una práctica que han mantenido durante el confinamiento, lo cierto es que además del príncipe Federico, su primogénito también está muy acostumbrado al entrenamiento duro. El pasado mayo Christian se unía a Astralis, considerado el mejor equipo del mundo en el popular videojuego Counter Strike, y que no solo exige ser un as con el ratón, sino demostrar que se está en una gran forma física. Gracias al fútbol y a las camas elásticas, la familia numerosa que han formado Federico y Mary se ha mantenido activa durante las semanas más duras del confinamiento. No obstante, y como les ha ocurrido a muchos padres, también fue un alivio que sus hijos volvieran a clase y “volver a encontrarse con todo: sus clases, sus compañeros, los profesores, los vecinos… en resumen, la vida escolar proporciona la estrectura de una vida que los niños aprecian”, comentó la princesa Mary a mediados de mayo.

Los planes escolares que Federico y Mary de Dinamarca tenían para sus hijos durante parte de este curso eran bien diferentes. La pareja decidió que Christian, Isabella, Vincent y Josephine pasarían el primer trimestre del año en un colegio internacional en Suiza y que su madre estaría con ellos. Sin embargo, la gravedad del coronavirus precipitó su vuelta, les obligó a seguir las clases on line desde Palacio y a no volver a viajar al extranjero con fines académicos. La pareja real consideraba que cursar unos meses fuera de Dinamarca podría ser una experiencia enriquecedora para los pequeños y les daría la oportunidad de mejorar los idiomas.

