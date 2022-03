Laurent de Bélgica y su lucha contra el sobrepeso tras perder 32 kilos: 'Quería comerme las almohadas del hambre que tenía'

El polémico Laurent de Bélgica, el hermano menor del rey Felipe, ha contado su lucha contra el sobrepeso. El Príncipe de 58 años ha hablado con Het Laatste Nieuws, un periódico flamenco con sede en Amberes, donde ha dado detalles sobre cómo ha logrado perder 32 kilos en dos años. Una cantidad considerable que se le nota en sus últimas apariciones públicas. El hijo de Alberto y Paola de Bélgica también ha dicho que se ha recuperado del coronavirus e invita a los ciudadanos a que se vacunen “en masa”. Perder tanto peso no ha sido un camino fácil, pero gracias a su tesón y fuerza de voluntad ha conseguido pasar de los 134 kilos a los 102. El secreto de semejante descenso es bien sencillo: comer menos, en sus propias palabras. Sin embargo a veces las fuerzas le flaqueaban y ha llegado a reconocer que “a veces quería comerme las almohadas de hambre”.

La dieta de Laurent de Bélgica no cambió demasiado durante el proceso de pérdida de peso, pero sí lo hizo la cantidad de comida. “¿La dieta que he seguido? Fue solo comer menos. En lugar de un plato de espaguetis de 300 gramos, ahora como uno de 50 gramos”, ha reconocido en el rotativo belga. Para él la clave ha sido entender que necesitaba ingerir menos alimentos. “Creemos que necesitamos toda esa comida, pero realmente no la necesitamos”, ha dicho. También se ha valido de un recurso muy usado en la actualidad: el ayuno intermitente. A la hora de cenar era cuando no ingería absolutamente nada. “Por la mañana y en el almuerzo comía poco, pero por las tardes poco o nada. A veces quería comerme las almohadas de hambre, pero seguí adelante, porque tenía muchas granas de deshacerme de esos kilos de mas”.

El ayuno intermitente es una estrategia nutricional que realizada siempre bajo supervisión médica puede ayudar no solo a perder peo sino también a mejorar los hábitos alimenticios. Esto se debe a que la depuración profunda y el reequilibrio hormonal que experimenta la persona fisiológicamente durante su práctica. Algunos de los tipos de ayunos son 12/12: se deja pasar doce horas entre ingestas, normalmente durante la noche, el que muchas veces se hace sin darse cuenta. El 16/8: el más popular ya que se come durante ocho horas y se ayuna durante 16 horas. Luego hay otros más extremos como ayunar durante todo el día y comer solo a la caída del Sol.

En su transformación, Laurent de Bélgica también ha reconocido lo importante que es el ejercicio para perder peso y llevar un estilo de vida apartado del sedentarismo. “Camino más y de vez en cuando monto en bici. Esto me hace sentir mejor que nunca, porque estar gordo es muy malo para la salud”, ha reconocido a la vez que ha asegurado que se sentía "gordo y feo".

Curiosamente, esta semana el Príncipe inauguró una estatua dedicada a las patatas fritas, uno de los emblemas gastronómicos de Bélgica. A pesar de ser un alimento muy calórico, el hermano del monarca no dudó en comprar un cucurucho y comer una de estas delicias. El origen de este plato se remonta al siglo XVII cuando una helada impidió pescar en el río Mosa y llevó a los pescadores belgas a cortar patatas en forma de pequeños peces.