¿Divorcio en la Familia Real belga? La polémica eclipsa la Fiesta Nacional

Este 21 de julio, en el que Bélgica celebra su Fiesta Nacional, se había planteado como una celebración sobria y sencilla debido a la situación que atraviesa el país por la pandemia y por las recientes inundaciones. Sin embargo, para sorpresa de todos, este día está dando más que hablar que nunca. Al debut de la hija ilegítima de Alberto II, convertida ya en princesa de los belgas, se suma otro asunto que lo está eclipsando todo en los medios del país. ¿Se han separado los príncipes Laurent y Claire?

Hagamos memoria. El príncipe Laurent es el hermano del rey Felipe de los belgas y, por decirlo de forma sutil, el verso suelto de la Casa Real. En los últimos años se ha visto rodeado de varias polémicas y ha entrado en conflicto directo con el Gobierno por asumir roles que no le correspondían. En cambio, su mujer, la princesa Claire, siempre se ha mantenido discreta y en ocasiones ha emergido como esa barrera con capacidad de contener esas salidas de tono. Pero este 21 de julio y por segundo año consecutivo, la princesa Claire no ha estado ni en la misa ni en la tribuna real durante el desfile. Esta ausencia ha reabierto los rumores que corren en torno al matrimonio desde hace un año y medio.

Medios como Nieuwsblad y RLT se hacen eco del testimonio de un periodista especializada en realeza que asegura que desde la pasada Navidad el matrimonio ya no viven bajo el mismo techo en su casa en Tervuren. Joëlle Vanden Houden asegura que la Princesa y sus tres hijos se habrían marchado a vivir a la casa Chaumont-Gistoux, donde residen los padres de ella y que esa separación es un hecho para el entorno de ambos corroborado con el testimonio de vecinos y personas cercanas. También recuerdan la última vez que surgieron estos rumores fue precisamente durante la pasada Navidad y que se atajaron enviando una tarjeta de Navidad en la que todos llevaban idénticos jerséis de colores. Sobre esta foto, afinando el tiro, hay voces que aseguran que esa imagen fue tomada durante el verano anterior y que la pasada Navidad no fue tan feliz como se quiso hacer creer.

El príncipe Laurent sí responde a los rumores

Entre la vorágine de información que ha surgido en las últimas horas, concretamente desde que se dio a conocer la ausencia de la princesa Claire, el medio 7sur7 pública la versión del Príncipe. Lejos de sumarse a esa norma de palacio de no hacer comentario sobre su vida privada, Laurent de Bélgica lo deja claro: “No puedo decir nada al respecto, porque no hay nada que decir. No vivimos separados, eso no es cierto. No sé de dónde viene todo y tampoco me interesa. Listo."

Lo que no admite discusión ninguna según los medios del país es el hecho de que la princesa no participe en un acto público con la Familia Real desde el concierto de Navidad del 2019. Ese mismo año fue el último que acudió a la Fiesta Nacional, hay que recordar que ese día el príncipe Laurent recibió algunas críticas por contestar llamadas de teléfono durante el transcurso de un acto de la máxima relevancia institucional. El citado medio que ha hablado con el Príncipe asegura que la última vez que se vio a Claire fue en julio del año pasado en un yate en Saint Tropez y que de nuevo estaba sin el príncipe. En esa ocasión Laurent dijo: “Lo últimos meses no han sido fáciles, creo que mi familia tiene derecho a unas vacaciones sin preocupaciones”.