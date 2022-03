Felipe y Matilde de Bélgica celebran dos décadas de amor con nuevas fotos oficiales El 4 de diciembre de 1999, los Reyes se casaron en la catedral de St. Michel et Sainte-Gudule

Felipe y Matilde de Bélgica cumplen este miércoles su 20º aniversario de boda. La diferencia de edad de 13 años – ella se casó con 26 y él, con 39- no ha sido un impedimento para una unión de la que han nacido cuatro hijos y en la que han formado un tándem perfecto que ya ha superado las dos décadas desde que el 4 de diciembre de 1999 se dieran el 'sí, quiero' en la catedral de St. Michel et Sainte-Gudule . Para conmemorar esta significativa fecha, la Casa Real ha publicado dos nuevas fotografías del matrimonio con los que ha querido agradecer “las cálidas felicitaciones” recibidas.

En las instantáneas aparece la pareja real posando en los jardines del Palacio de Laeken de Bruselas, la residencia en la que vive la familia, en una estampa de lo más otoñal y en la que ambos están perfectamente combinados. Matilde aparece con una chaqueta de terciopelo de color caldera, jersey de cuello vuelto. El monarca lleva una chaqueta de cuadros en tonos verdes y naranjas y un jersey de cuello vuelto oscuro. Detrás de ellos, un enorme árbol con sus hojas ocres, a punto de caerse. En la segunda imagen, el matrimonio está sentado en un banco de los jardines en compañía de dos de sus perros, un westy, en el suelo, y un yorkshire, que descansa plácidamente sobre el regazo de la Reina.

Para que su pueblo les conozca un poco más, la televisión francófona RTBF emitió el pasado viernes una entrevista en la que contaron algunos de los secretos de su feliz matrimonio y las anécdotas que protagonizaron antes de anunciar su compromiso de boda. “Es absurdo tratar de entender cómo funciona un matrimonio. Es un misterio. Pero el amor sigue ahí, como una llama que hay que cuidar para que se mantenga encendida. Es cierto que la gente cambia con los años, pero seguimos muy enamorados”, dijo el Rey. La reina Matilde, por su parte, destacó el carácter de su marido: “Sigue sorprendiéndome. Cada día aprendo algo nuevo de él, como su faceta artística o su pasión por la música”, dijo en el espacio de televisión, en el que se les pudo ver de lo más cómplices con las manos entrelazadas en algunos momentos.

La Reina también reconoció cómo vivió pasar de ser casi una desconocida a ser una de las mujeres más perseguidas del país y las vicisitudes a las que tuvo que hacer frente. “Cuando se anunció nuestra relación decidimos escondernos. La prensa nos buscaba por todas partes, pero no queríamos aparecer en público hasta el día de la pedida de mano. Fueron días de gran nerviosismo”, recordó. También mencionó que el día que se anunció el compromiso “estaba tan nerviosa que no se me ocurrió otra cosa que meterme en una librería”.

Lo cierto es que está siendo un otoño cargado de buenas noticias para la monarquía belga. El pasado 25 de octubre, su hija mayor, la princesa heredera Elisabeth cumplió 18 años con una gran celebración pública en la que no faltó, además de su familia, miembros del Gobierno y casi un centenar de adolescentes nacidos el mismo año que ella. Allí se pudo ver la emoción y el orgullo de los Reyes, que escucharon, al borde de las lágrimas, el discurso de su hija cogidos de la mano.

