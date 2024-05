Así es Magui Corceiro, la espectacular novia del piloto de Fórmula1 Lando Norris

El piloto británico de McLaren, Lando Norri, ha ganado por primera vez el gran Premio de Miami de Fórmula 1. Un éxito en su carrera deportiva que a buen seguro celebrará junto a su chica, la portuguesa Magui Corceiro. La modelo y actriz de 21 años, conocida por sus apariciones en las telenovelas portuguesas Prisioneira o Bem me Quer, también ha participado en la versión lusa de Bailando con las estrellas en 2020. Con una impactante belleza, la pareja del piloto ha sido la protagonista de la portada digital de Forbes Portugal. Una joven promesa del mundo de las pasarelas y de la interpretación que ha robado el corazón de Lando Norri. Ambos no se esconden y se les ha podido ver juntos en la final del Masters de Montecarlo en Mónaco. La modelo estuvo saliendo anteriormente con el exdelantero del Chelsea y el Atlético de Madrid, Joao Félix, aunque la realación se rompió hace más de un año.

Lando Norris, la gran promesa del automovilismo: 'Extraño la vida normal de un adolescente'

Su excelente relación con el futbolista portugués, Joao Félix

No es la primera vez que las cámaras captan a la pareja juntos. Las calles de Montecarlo también fueron testigo de un romántico paseo de la pareja. Tras su ruptura con Félix, Magui fue contundente en su mensaje ante los rumores sobre una supuesta infidelidad con Norris: “Joao y yo compartimos logros durante algunos años, en una fase de cambio, crecimiento y aprendizaje. Sin estar juntos como pareja desde hace algún tiempo, tengo la suerte de ser parte de su vida. Agradecemos todos los mensajes de aquellos que realmente se preocupan por nosotros. Estamos bien, felices y amigos como siempre lo fuimos”, contó la modelo a la edición portuguesa de la revista Forbes.

Aún así, a modelo nunca ha negado la bonita relación que ha nacido entre el piloto y ella: “No he tratado de ocultar nada cuando salgo a un restaurante. Puedo hacer lo que quiera. Sé que se hacen muchas suposiciones sólo porque me ven con alguien, lo cual me parece muy gracioso. Si quisiera ocultar algo, siento que puedo ocultarlo bien, pero no estoy tratando de ocultar nada”, contó.

Éxito como 'influencer'

Aunque para el público español pueda ser una desconocida, la portuguesa ha crecido en numero de seguidores de sus redes sociales donde comparte sus looks a la hora de acudir a diferentes eventos sociales y durante sus numerosos viajes, bien por trabajo o bien por ocio. Su perfil de Instagram ya supera el millón de seguidores.