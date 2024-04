Manuel Filiberto de Saboya se desdice y se declara el jefe de la Casa Real italiana

Manuel Filiberto de Saboya, el único hijo del príncipe Víctor Manuel, quien falleció el pasado 3 de febrero a los 86 años en Ginebra, ha dado marcha atrás y se ha autoproclamado jefe de la Casa Real italiana y gran maestre de las Órdenes Dinásticas, a pesar de que en junio renunció a sus derechos sucesorios en favor de su hija mayor, la princesa Vittoria de 20 años. El país transalpino es desde 1946 una república cuando los ciudanos eligieron esta forma de gobierno a través de un referéndum.

Hace unos días, el nieto del último rey de Italia hizo público un desconcertante comunicado en el día en que su padre hubiera cumplido 87 años. El príncipe Manuel Filiberto, al que se vio muy afectado en la capilla ardiente y en el funeral de su progenitor, al que acudió la reina Sofía y Alberto de Mónaco, quiso, además de manifestar su agradecimiento público a todos los que colaboraron en el último adiós a su padre, hablar del futuro de la Casa de Saboya y aclarar cómo queda la sucesión.

El duque de Saboya y príncipe de Venecia arranca su declaración diciendo que tras el fallecimiento de su progenitor “es un gran consuelo para mí saber, a través de los ojos de la fe, que nuestro diálogo no se ha visto interrumpido, sino que aún hoy puede continuar, modulando un nuevo tono. De hecho, ni siquiera la muerte puede romper ese vínculo intenso, vivo y fructífero que nos une”.

Manuel Filiberto también mencionó a su madre, Marina Doria, quien ha quedado totalmente destrozada tras toda una vida junto a su gran amor y tras subrayar el trabajo de todos aquellos que hicieron realidad “el último deseo de mi padre en nuestra querida Turín” mostró su agradecimiento a todos los ciudadanos que lo despidieron en la capilla ardiente, y a todos los amigos y a las Órdenes Dinásticas de mi Casa que, junto con la Oficina Ceremonial y la Delegación para Piamonte “trabajaron competente e impecablemente, así como al Instituto Nacional de la Guardia de Honor en las Tumbas Reales del Panteón”.

Sin embargo, al final de su nota, Manuel Filiberto manifestó que: “mi padre me deja una gran responsabilidad. Tengo el deber de dirigir la Casa de Saboya en un mundo contemporáneo cada vez más complejo. Mientras me preparo para esta difícil tarea, soy más consciente que nunca de que la unidad familiar es el mayor recurso para afrontar este desafío. La Casa de Saboya tiene el deber de seguir dando testimonio de la riqueza de una tradición e historia que abarca más de mil años. Es un compromiso que hoy asumo más que nunca con espíritu de servicio. Gracias a todos los italianos que nos habéis apoyado estos días tan dolorosos”.

Días antes de esta declaración, en una entrevista telefónica con el periódico La Repubblica, se desdijo de su renuncia a ser jefe de la Casa de Saboya y pasar el testigo a su hija mayor. "Me malinterpretaron. En mi opinión, Vittoria es muy joven, está estudiando y tiene que aprender poco a poco, quedándose a mi lado como hacía yo con mi padre", dijo en el rotativo. Manuel Filiberto de Saboya renunció a sus derechos dinásticos en favor de su primogénita, quien, de momento, no será la jefa de la Casa Real. En el año 2020, Víctor Manuel de Saboya introdujo unos cambios en la Ley Sálica y adaptó el Tratado de Lisboa del año 2009 de la Unión Europea, que fomenta la igualdad entre hombres y mujeres para que la titular fuera la hija mayor de Manuel Filiberto. De no haberse hecho este cambio, Vittoria habría sido apartada en favor de Amadeo de Saboya Aosta, primo de Víctor Manuel, con quien mantuvo una disputa por la titularidad de la Casa.

