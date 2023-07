María Chiara de Borbon - Dos Sicilias arroja luz sobre su relación con Christian de Dinamarca

María Chiara de Borbón de las Dos Sicilias (18) vuelve a la actualidad para explicar su amistad con el príncipe Christian de Dinamarca (17) con el que se la vio el pasado mayo en la Fórmula 1 de Mónaco, junto a otros amigos y a María Carolina, hermana mayor de la Princesa, en la que se mostraba la buena relación que existe entre ellos.

La princesa italiana ha concedido una entrevista al Corriere della Sera donde ha confirmado que conoce desde que eran niños al nieto de la reina Margaria de Dinamarca y futuro Rey. “Mi padre (Carlos de Borbón y Chevron-Villette, duque de Castro y considerado jefe de la Casa Real de las Dos Sicilias) es padrino de la princesa Josephine (hermana pequeña de Christian). La familia Borbón está emparentada con todas las Familias Reales de Europa. El rey Felipe VI es primo de mi padre y estoy muy unida a la heredera, la princesa Leonor, quien como yo, ama el deporte, en especial el fútbol femenino (...) una de mis mejores amigas es Alejandra de Hannover, la hija menor de Carolina de Mónaco”.

Respecto a Christian ha dicho que “hay un buen entendimiento, hay una bonita amistad y nos divertimos mucho juntos”. Unas declaraciones con las que ha arrojado luz sobre las últimas especulaciones surgidas a raíz de que esa imagen en las carreras de coches viera la luz. La princesa italiana habla varios idiomas (inglés, español, portugués, ruso y francés) y vive a caballo entre París, Mónaco, St. Tropez y Roma. Estudia moda y ciencias sociales, es embajadora de WWF para Italia y Francia y sueña con crear su propia firma de moda. A pesar de su linaje, María Chiara dice que le gusta hacer lo que hacen "todos los chavales de mi edad” como son las redes sociales, ir a discotecas, de compras y viajar con amigos.

María Chiara no es la heredera de la Casa de Borbón-Dos Sicilias, sino que el título será de su hermana María Carolina, quien cumplió el pasado 23 de junio 20 años. A pesar de ser la primogénita no se siente una segundona porque aunque no tiene su destino predestinado “tengo la misma responsabilidad de continuar la historia de mi Familia Real y siento el vínculo con la tierra donde reinaban los Borbones”.