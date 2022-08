La otra gran boda real jordana del que podría haber sido el heredero a la Corona

La Corte Real hachemita está de celebración tras el anuncio de compromiso del príncipe heredero Hussein, primogénito de los reyes Abdalá y Rania. No solo el que está llamado a ser Rey algún día de Jordania contraerá matrimonio, su hermana, la princesa Iman, anunció por sorpresa a primeros de julio sus planes de boda con Jameel Alexander Thermiotis. Aunque aún no hay fecha fijada para ambos enlaces se espera que sean suntuosos, multitudinarios y con un gran número de invitados, sobre todo la del príncipe Hussein por ser el primero en la línea de sucesión al trono. Sin embargo, no será la primera unión de un futuro monarca en los últimos años ya que en 2004, el príncipe Hamzah , hijo mayor de la reina Noor y por aquellas heredero, protagonizó un ‘sí, quiero’ al que acudieron entre otros los entonces príncipes de Asturias, don Felipe y doña Letizia.

VER GALERÍA

El príncipe Hamzah, de 42 años, es el cuarto hijo del recordado rey Hussein y el primero de su cuarta esposa, Noor de Jordania. Fue nombrado príncipe heredero del país hachemita en 1999, cargo que ocupó hasta que su medio hermano mayor, el actual rey Abdalá, lo rescindió en 2004. Unos meses antes de ser destituido, Hamzah celebró una gran boda oficial el 27 de mayo de 2004 con Noor bint Asem bin Nayef, su prima segunda. La pareja se había casado un año antes, el 29 de agosto de 2003, en el palacio de Al Baraka de Amman, pero decidieron celebrarla meses después.

VER GALERÍA

Por su condición de heredero al trono, la unión de Hamzah y Noor estuvo cuajada de royals, además de don Felipe y doña Letizia, que se desplazaron hasta Amán en el que fue su primer acto oficial tras su boda, que se celebró unos días antes en Madrid, acudieron la reina Sofía, la infanta Cristina, María Teresa de Luxemburgo, la princesa Mette- Marit de Noruega, Pablo de Grecia o el príncipe Andrés, entre otros.

VER GALERÍA

Medio año después de esta fiesta nupcial, el rey Abdalá, en el trono desde el 7 de febrero de 1999 tras la muerte de su padre, destituyó a su medio hermano como heredero y el 2 de julio de 2009 confirmó que su sucesor sería su hijo mayor, el príncipe Hussein, que acaba de anunciar su compromiso. Una decisión que causó cierto malestar en algunos sectores.

El primer matrimonio del príncipe Hamzah, que dio como fruto una hija, duró cinco años y en 2009 la pareja se divorció. El 12 de enero de 2012, el antiguo heredero se casó en segundas nupcias con Basmah Bani Ahmad, con la que tiene seis hijos. A este nuevo enlace acudió la reina Sofía.

Un príncipe que renuncia a su título

Este año, el príncipe Hamzah de Jordania ha estado envuelto en la polémica después de que el pasado abril renunciara a su título real un mes después de disculparse con su hermano el Rey. Hamzah estuvo durante 2021 bajo vigilancia tras verse salpicado por un intento de golpe de Estado en el país.