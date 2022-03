La princesa Latifa reaparece tranquila y sonriente en París, un año después de la denuncia contra su padre

Mucho parecen haber cambiado las cosas en estos últimos meses para la princesa Latifa, después de la inquietante denuncia que hizo contra su padre hace ahora justo un año cuando aseguró que la tenía "secuestrada" en su propia casa y no la dejaba salir. La hija del emir de Dubái reaparecía este viernes desde París, donde habría comenzado una nueva vida alejada de su familia tras instalarse felizmente en la capital francesa. Algo distinta en su aspecto físico respecto a la última imagen que se publicó de ella, la hemos visto con semblante tranquilo y sonriente acompañada por la expresidenta chilena y actual Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Ambas se reunían a petición de la Princesa y se fotografiaban junto a la estación de metro Chaussée d'Antin, ubicada muy cerca de las conocidas Galeries Lafayette.

La princesa Latifa, hija del emir de Dubái, se fotografía en Madrid junto a una amiga

Al mismo tiempo, Latifa enviaba por medio de su abogado un comunicado a Sky News donde expresaba que había mantenido un "largo y positivo" encuentro con su interlocutora. En esa conversación, le trasladó su deseo de poder "mantener su privacidad" tras las "continuas especulaciones" que se vierten sobre ella en algunos medios. "Vive como quiere y se encuentra perfectamente bien", decía el texto mientras dejaba claro que la protagonista no tenía problema alguno en moverse y viajar libremente por cualquier parte del mundo. Precisamente, la Princesa se dejaba ver por España el pasado junio junto a su amiga Sioned Taylor, antigua miembro de la Marina Real británica y profesora que trabajó como su asistente. La imagen de ambas desde el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, en lo que llamaban sus "vacaciones europeas", calmó bastante los ánimos de sus seguidores.

'Está en casa siwndo atendida': La familia real de Dubái responde al caso sobre Latifa

La foto sorprendía después de las declaraciones realizadas por Latifa en febrero de 2021 donde afirmaba que su progenitor la tenía retenida y temía por su integridad física. "Realmente no sé si voy a sobrevivir a esta situación. La policía me ha amenazado con estar en prisión toda la vida y no volver a ver el sol nunca más", denunciaba. Esta petición de auxilio se producía tres años después de que la joven intentara huir del país a bordo de la embarcación Nostromo y fuera interceptada por las fuerzas especiales emiratíes. Aquellos hechos provocaron un gran revuelo internacional, pese a que los gobiernos de Emiratos Árabes Unidos y Dubái siempre habían defendido que Latifa estaba a salvo y al cuidado de su familia. Sin embargo, la exmujer del emir de Dubái, la princesa Haya de Jordania, consiguió que la Justicia británica dictaminara que Mohamed Bin Rashid Al Maktum secuestró a dos de sus trece hijas, Shamsa y Latifa. nacidas de matrimonio anteriores.