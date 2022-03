El orgullo de Rania de Jordania en el doble cumpleaños de su marido y su hijo pequeño

Fin de semana intenso y lleno de emociones para la Familia Real de Jordania, que se encuentra de celebración ¡por partida doble! Este último día del mes es muy importante para el rey Abdalá II ya que cumple 60 años y con motivo de esta cifra ha dedicado un dicurso a la nación en el que ha remarcado su compromiso con la corona. Además, en el terreno personal hay algo que hace especialmente emocionante esta jornada: comparte protagonismo con el menor de sus cuatro hijos, cuyo cumpleaños curiosamente coincide con el suyo. De este modo, el príncipe Hashem cumple 17 años. Para festejar este 30 de enero con tanto significado para ellos y sus seres queridos, los dos han posado juntos en un nuevo retrato oficial en el que sus miradas y sus sonrisas hablan por sí solas.

Entre las numerosas muestras de cariño que los dos homenajeados están recibiendo en su día, que coincide también con el cumpleaños de Felipe VI, destaca la de Rania de Jordania. La Reina le ha dicho a su hijo, quien ocupa el segundo puesto en la línea de sucesión al trono y con el que ha posado: "Que tus años estén llenos de amor y luz. Feliz cumpleaños". Para felicitar a su marido también ha elegido una imagen de los dos juntos que ha acompañado de un escueto pero profundo mensaje: "Mi corazón es un rey". Además, ha compartido orgullosa un vídeo que resume la labor institucional que hace su marido desde que el 7 de febrero de 1999 ascendió al trono del reino hachemita. "Jordania tiene un rey cuyo corazón es la anchura de la nación... ", dice al hablar de los valores del hombre con el que comparte su vida desde hace prácticamente tres décadas.

También el príncipe heredero, Hussein de Jordania, se ha sumado a los buenos deseos y ha sorprendido a los protagonistas de su familia en este 30 de enero. "Mi querido hermano Hashem, te deseo un muy feliz cumpleaños", le ha dicho al benjamín de la casa. Además, ha demostrado el amor y la admiración que siente por su padre al ecribirle un mensaje de felicitación en el que resalta su faceta paternal y su labor como Rey. "Sesenta años, y eres en nuestros corazones, el significado de dar, un padre, un maestro y un líder que hace todas las cosas grandes por su pueblo. Sesenta años de inquebrantable dedicación al servicio de tu pueblo. Feliz cumpleaños, Su Majestad", le ha dicho.

Los consejos de Rania, una madre orgullosa y volcada en sus hijos

Rania de Jordania está volcada en sus compromisos oficiales y apuesta por fomentar la tolerancia, la aceptación y acabar con la justicia social. Sin embargo, ella se define a sí misma como "una madre y una esposa con una jornada de trabajo verdaderamente genial". Es por eso que através de sus perfiles públicos no solo comparte detalles de los actos a los que asiste sino también algunas pinceladas de su ámbito personal posando con su marido y sus cuatro hijos en ocasiones especiales como cumpleaños o navidades... Fueron precisamente en estas últimas fiestas cuando vimos a la Familia Real al completo deseando lo mejor para 2022. Tal y como explicaba en las páginas de ¡HOLA!, tanto a los príncipes Hussein y Hashem como a las princesas Iman y Salma los anima "a que sean empáticos, amables y compasivos". Además, les recuerda con mucha frecuencia "que son ellos los que tienen que llevar sus títulos, y no al revés. Es una responsabilidad, no un privilegio".

